日本经济：政府预计2015/16财年经济将复苏--消息

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透东京1月7日 - 消息人士周三对路透表示，日本政府准备预期下一财年日本实质经济成长约1.5%。全球金融危机以来，日本经济今年首次出现萎缩。
该预估略高于日本政府7月时预估的成长1.4%，与日本央行在10月时公布的预估一致。
日本政府预估为经济政策提供了依据，其中包括将于1月14日决定的下一财年年度预算计划。
知情政府官员表示，受4月上调消费税的影响，本财年日本经济或录得五年来首次萎缩。
上述要求匿名的官员称，日本经济料在下一财年复苏，受助于油价下跌。
政府还将预计下一财年经济名义增长率为2.7%，这会扶助税收收入触及24年高位54.5万亿(兆)日圆。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。