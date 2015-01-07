日本经济：政府预计2015/16财年经济将复苏--消息

路透东京1月7日 - 消息人士周三对路透表示，日本政府准备预期下一财年日本实质经济成长约1.5%。全球金融危机以来，日本经济今年首次出现萎缩。

该预估略高于日本政府7月时预估的成长1.4%，与日本央行在10月时公布的预估一致。

日本政府预估为经济政策提供了依据，其中包括将于1月14日决定的下一财年年度预算计划。

知情政府官员表示，受4月上调消费税的影响，本财年日本经济或录得五年来首次萎缩。

上述要求匿名的官员称，日本经济料在下一财年复苏，受助于油价下跌。