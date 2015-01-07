《焦点》欧元区12月通胀率五年来首见负值，恐致ECB祭出购债法宝

* 欧元区12月HICP同比下滑0.2%，预期为下滑0.1%

* 欧元区11月失业率持平于11.5%

* 预期欧洲央行将在1月22日宣布购买政府公债

* 最新通胀数据未改变德国财政部对通缩风险尚无的观点--发言人

* 分析师预期2015年大多数时间欧元区通胀率都将为负值

路透布鲁塞尔1月7日 - 欧元区12月通胀率转为负值，为2009年来首见，油价下跌推动消费者物价降幅高于预期，从而可能会促使欧洲央行(ECB)开始印钞。

欧盟统计局周三公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，11月为上升0.3%。这是欧元区继2009年10月通胀率为负0.1%之后，首次出现负值。接受路透调查的分析师原预期为下降0.1%。

欧洲央行一直力争要将中期通胀率维持在略低于2%处，外界普遍预期央行为应对经济陷入通缩，将祭出印钞购买政府公债的计划。

“有可能这一数据正是他们(欧洲央行)所需要的，”ING首席经济分析师Peter Vanden Houte说道。“经济疲弱，通胀率为负值。这应该足够了。”