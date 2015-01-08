《焦点》欧元区12月通胀率五年来首见负值，恐致ECB祭出购债法宝

**要开始购债了吗？**

由于利率已经降至最低，欧洲央行一直在准备推出量化宽松计划，为欧元区经济注入更多资金，以提振需求并推高通胀率。

经济学家表示，欧洲央行可能在1月22日的下次会议上决定推出这样的购债计划，不过总裁德拉吉必须先过德国央行这一关，后者的反对意见可能让任何计划的空间受限。

“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致，”德拉吉1月1日表示。

最近已有多名官员表示，欧洲央行可能要求希腊或葡萄牙等国央行预留额外资金，以弥补这类购债计划可能产生的损失。

这将把量化宽松的风险成本推给各个国家，批评人士称，这有可能影响到振兴整体欧元区的努力。本月立陶宛加入后，欧元区共有19个成员国。

希腊将于1月25日举行议会选举，也让形势变得愈加复杂。在民调中领先的左翼激进联盟党表示，将取消财政撙节计划并勾销一大批国债，这令欧洲央行购买希腊公债的风险进一步攀升。

“希腊问题可能让欧洲央行在宣布(量化宽松)时面对更为复杂的局面，”荷兰银行经济分析师Nick Kounis表示。