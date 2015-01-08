《焦点》欧元区12月通胀率五年来首见负值，恐致ECB祭出购债法宝

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
**要开始购债了吗？**
由于利率已经降至最低，欧洲央行一直在准备推出量化宽松计划，为欧元区经济注入更多资金，以提振需求并推高通胀率。
经济学家表示，欧洲央行可能在1月22日的下次会议上决定推出这样的购债计划，不过总裁德拉吉必须先过德国央行这一关，后者的反对意见可能让任何计划的空间受限。
“如果必须对低通胀时间持续太久的局面作出反应，我们将在2015年初采取行动，我们已做好技术上的准备，可以调整举措的规模、速度和组成。管理委员会内部对此意见一致，”德拉吉1月1日表示。
最近已有多名官员表示，欧洲央行可能要求希腊或葡萄牙等国央行预留额外资金，以弥补这类购债计划可能产生的损失。
这将把量化宽松的风险成本推给各个国家，批评人士称，这有可能影响到振兴整体欧元区的努力。本月立陶宛加入后，欧元区共有19个成员国。
希腊将于1月25日举行议会选举，也让形势变得愈加复杂。在民调中领先的左翼激进联盟党表示，将取消财政撙节计划并勾销一大批国债，这令欧洲央行购买希腊公债的风险进一步攀升。
“希腊问题可能让欧洲央行在宣布(量化宽松)时面对更为复杂的局面，”荷兰银行经济分析师Nick Kounis表示。
“我们预期欧洲央行将在1月的会议上宣布，将着手推行大规模资产购买计划，包括购买主权公债。不过，央行有可能在3月前暂时不提供任何进一步的细节，以便能有机会观察希腊情势的演变。”(完) (编译 孙茉莉/李婷仪/陈宗琦；审校 许娜/李春喜/郑茵)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。