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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 13:44 BJT

更正-****欧洲经济指标预测--2015年1月8日-1月15日****

(更正：1月8日“截至10月三个月房价”有误，应为“截至12月三个月房价”)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值         
 
    1月5日当周
    
    1月8日(四)
    0700  德国工业订单(较前月)                          11月         -0.7%      +2.5% 
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                   12月         +0.3%      +0.4%
                     截至12月三个月房价(较上年同期)                  +8.0%      +8.2%
    1000  欧元区生产者物价指数(较前月)                  11月           --       -0.4%
                          (较上年同期)                                 --       -1.3%
    1000  欧元区零售销售(较前月)                        11月         +0.1%      +0.4%
                          (较上年同期)                                 --       +1.4%
    1200  英国央行利率决定                               1月          0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750 
    
    
    1月9日(五)     
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                      12月           --        3.2%
                     (经季节调整)                                      --        3.1%  
    0700  德国工业生产(较前月)                          11月         +0.4%      +0.2%
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                    11月        -0.15%     -0.50%           
     
              经季节调整进口(较前月)                                 +0.4%      -3.1%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                           顺差207    顺差206
    0745  法国工业生产(较前月)                          11月         +0.3%      -0.8%
    0745  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                11月           --      逆差46
              进口(亿欧元)                                             --         415
              出口(亿欧元)                                             --         369
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               12月           --        持平 
                                (较上年同期)                           --       -0.1% 
    0900  意大利公共赤字/GDP之比                      第三季           --       1.10%
    0930  英国工业生产(较前月)                          11月         +0.2%      -0.1%
                     (较上年同期)                                    +1.6%      +1.1%
              制造业产出(较前月)                                     +0.3%      -0.7%
                        (较上年同期)                                 +2.3%      +1.7%
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              11月      逆差34.5  逆差35.82
              全球商品贸易收支(亿英镑)                              逆差94  逆差96.20
    
    1月12日当周
    
    1月12-15日
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 12月           --       -0.7%
                               (较上年同期)                            --       -1.1% 
    
    1月13日(二)          
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        12月           --       +0.9%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)             11月           --       -0.1% 
                  (经工作日调整，较上年同期)                           --       -3.0%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                12月           --       -0.3%
                             (较上年同期)                              --       +1.0%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                               --       -0.2%
                            (较上年同期)                               --       +2.0%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                --       -0.2%
                           (较上年同期)                                --       +2.0%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       12月           --       -1.0%
                                     (较上年同期)                      --       -8.8%
                                 产出物价(较前月)                      --       +0.2%
                                     (较上年同期)                      --       -0.1%
                             核心产出物价(较前月)                      --       +0.5%
                                     (较上年同期)                      --       +1.4%
    
    1月14日(三)          
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                        11月           --       赤字9
    0745  法国HICP(较前月)                          12月终值           --       -0.2%
                  (较上年同期)                                         --       +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月终值           --       -0.2%
                                   (较上年同期)                        --       +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --       -0.2%
                                        (上年同期)                     --       +0.3% 
    
    1月15日(四)          
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              12月           --        正13
    0900  德国全年国内生产总值(GDP)                   12个月           --       +0.4%    
    (完)
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