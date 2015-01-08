更正-****欧洲经济指标预测--2015年1月8日-1月15日****

中国外汇：防范跨境资本流动过度冲击，维护金融市场稳定--外管局
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
(更正：1月8日“截至10月三个月房价”有误，应为“截至12月三个月房价”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月8日(四) 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -0.7% +2.5% 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至12月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1000 欧元区生产者物价指数(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.3% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1200 英国央行利率决定 1月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.1% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.4% +0.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -0.15% -0.50% 经季节调整进口(较前月) +0.4% -3.1% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差207 顺差206 0745 法国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.8% 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差46 进口(亿欧元) -- 415 出口(亿欧元) -- 369 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.1% 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 -- 1.10% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.1% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.7% (较上年同期) +2.3% +1.7% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差34.5 逆差35.82 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差94 逆差96.20 1月12日当周 1月12-15日 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.1% 1月13日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.9% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 11月 -- -0.1% (经工作日调整，较上年同期) -- -3.0% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.0% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +2.0% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 12月 -- -1.0% (较上年同期) -- -8.8% 产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 核心产出物价(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.4% 1月14日(三) 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 -- 赤字9 0745 法国HICP(较前月) 12月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (上年同期) -- +0.3% 1月15日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 -- 正13 0900 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 -- +0.4% (完)
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用
* 短率维持区间低位 * 月初过后银行料先负数操作 * 短票利率区间高位下移 * RP主要交易利率移向区间低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周二大致维持区间低位。资金调度人士表示，月初资金情势更加宽松 ，银行拆入意愿不高，致使部分资金无法有效运用。市场资金充裕，料过了月初后银行负数操作意愿更高。 他们指出，银行的资金需求没有很高，外商银资金还是很多。市场人士认为，央行开出七天期的定存单， 更有利资金调度配置，因为不至于要如同28天期定存单的配置金额这么勉力维持。此天期更易市场调度。 〞七天很好调度，又不像28天一定要硬撑那个量，因为利率实在太高了，〞一本地大型银行资调人员说。 一位不愿具名央行官员表示，上周五的七天期定存单发行金额逾千亿台币，较先前首次发行的519亿台币 多出一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞 。 本地时间1