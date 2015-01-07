《全球汇市》通缩疑虑打压欧元持于九年低点附近，美元上扬

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1834 1.1837 -0.03 -2.17 1.2097
美元/日圆 119.31 119.25 +0.05 -0.31 119.68
欧元/日圆 141.19 141.17 +0.01 -2.48 144.78
美元/瑞郎 1.0145 1.0141 +0.04 +2.05 0.9941
英镑/美元 1.5104 1.5109 -0.03 -3.01 1.5573
美元/加元 1.1815 1.1812 +0.03 +1.70 1.1618
澳元/美元 0.8071 0.8077 -0.07 -1.19 0.8168
新西兰元/美元 0.7777 0.7780 -0.04 -0.26 0.7797
澳元/日圆 96.300 96.320 -0.02 -1.48 97.750
新西兰元/日圆 92.790 92.780 +0.01 -0.56 93.310
英镑/日圆 180.21 180.16 +0.03 -3.31 186.38
澳元/新西兰元 1.0370 1.0378 -0.08 -0.95 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/徐文焰/王颖；审校 杜明霞/徐文焰)
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