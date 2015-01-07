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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 07:24 BJT

《全球汇市》通缩疑虑打压欧元持于九年低点附近，美元上扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1834 1.1837 -0.03 -2.17 1.2097

美元/日圆 119.31 119.25 +0.05 -0.31 119.68

欧元/日圆 141.19 141.17 +0.01 -2.48 144.78

美元/瑞郎 1.0145 1.0141 +0.04 +2.05 0.9941

英镑/美元 1.5104 1.5109 -0.03 -3.01 1.5573

美元/加元 1.1815 1.1812 +0.03 +1.70 1.1618

澳元/美元 0.8071 0.8077 -0.07 -1.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7777 0.7780 -0.04 -0.26 0.7797

澳元/日圆 96.300 96.320 -0.02 -1.48 97.750

新西兰元/日圆 92.790 92.780 +0.01 -0.56 93.310

英镑/日圆 180.21 180.16 +0.03 -3.31 186.38

澳元/新西兰元 1.0370 1.0378 -0.08 -0.95 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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