中国保险：保监会对险资投资基础设施立规，只允许间接投资--报载

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透上海1月8日 - 据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。
这份名为《保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法》的征求意见稿近日已下发，并要求于1月中旬进行反馈。报导称，“放开前端，管住后端”是险资资金运用的基本思路。面对保险资金间接投资基础设施数量的快速崛起，定规矩成为必然。
按照要求，投资计划不得投资有以下情形之一的基础设施项目：国家明令禁止或者限制投资的；国家规定应取得但尚未取得合法有效许可的；主体不确定或者权属不明确等存在法律风险的；融资主体不具备融资的法定资质的；保监会规定的其他情形。
为防范风险，保监会明确，作为委托人的险资，不得有以下行为：直接投资基础设施项目；投资未依法注册的投资计划；利用投资计划违法转移保险资金；妨碍相关当事人履行投资计划约定的职责；投资计划约定或者法律、行政法规以及中国保监会规定的其他禁止行为。
此外，保监会还要求，作为受托人的保险资产管理公司、信托投资公司、产业投资基金管理公司等专业管理机构，应当建立相应的净资本管理机制和风险准备金机制，确保满足抵御业务不可预期损失的需求。
风险准备金要从投资计划管理费收入中计提，计提比例不得低于10%，主要用于赔偿受托人因违法违规、违反受托合作、未尽职等给投资计划财产或者受益人造成的损失。不足的，受托人应当使用其固有财产进行赔偿。
中国经济步入发展“新常态”，保险资金投资间接基础设施数量的增加，使得保监会不得不小心翼翼地守卫着这块领域，免接“最后一棒”。
数据显示，2014年险资约1.9万亿元人民币的其他类投资中，基础设施债权计划、股权投资和信托投资，三项共计1.66万亿元，占比87%，如再加上1,150亿的不动产(包括自用性)，前四类占比则达93%。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。