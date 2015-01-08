中国保险：保监会对险资投资基础设施立规，只允许间接投资--报载

路透上海1月8日 - 据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。

这份名为《保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法》的征求意见稿近日已下发，并要求于1月中旬进行反馈。报导称，“放开前端，管住后端”是险资资金运用的基本思路。面对保险资金间接投资基础设施数量的快速崛起，定规矩成为必然。

按照要求，投资计划不得投资有以下情形之一的基础设施项目：国家明令禁止或者限制投资的；国家规定应取得但尚未取得合法有效许可的；主体不确定或者权属不明确等存在法律风险的；融资主体不具备融资的法定资质的；保监会规定的其他情形。

为防范风险，保监会明确，作为委托人的险资，不得有以下行为：直接投资基础设施项目；投资未依法注册的投资计划；利用投资计划违法转移保险资金；妨碍相关当事人履行投资计划约定的职责；投资计划约定或者法律、行政法规以及中国保监会规定的其他禁止行为。

此外，保监会还要求，作为受托人的保险资产管理公司、信托投资公司、产业投资基金管理公司等专业管理机构，应当建立相应的净资本管理机制和风险准备金机制，确保满足抵御业务不可预期损失的需求。

风险准备金要从投资计划管理费收入中计提，计提比例不得低于10%，主要用于赔偿受托人因违法违规、违反受托合作、未尽职等给投资计划财产或者受益人造成的损失。不足的，受托人应当使用其固有财产进行赔偿。

中国经济步入发展“新常态”，保险资金投资间接基础设施数量的增加，使得保监会不得不小心翼翼地守卫着这块领域，免接“最后一棒”。