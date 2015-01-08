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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 08:22 BJT

美国经济：经济将继续增长并增加就业，但低通胀令人担忧--FED埃文斯

埃文斯表示，若美联储在升息前多等一段时间，那么仅通过升息就能应对通胀过快上升。但如果通胀一直低于2%的联储目标，甚至进一步下滑，如何解决这一问题就不那么明确了。

埃文斯是立场最温和的联储官员之一，与通胀率过高的问题相比，他更加担心失业率过高。他今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中拥有投票权。(完)
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