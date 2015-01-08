金砖国家：1月7日股汇市收盘纵览

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.69%，报941.18点。
中国股市：沪综指收升至近五年半新高，盘中震荡为主个股走势分化
香港股市：恒指受技术性反弹提振收高，博彩股领涨
中国汇市：人民币收盘微升，流动性趋紧预期下企业提前结汇参与IPO
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巴西股市：Bovespa指数 收升3.05%，至49,462.91点，权重银行股Unibanco 和 Bradesco 领涨，因投资者风险胃纳升高。
拉美汇市：拉美货币上涨，因ECB将追加刺激性货币措施预期带动风险意愿
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南非股市：连续第二日上涨，权重绩优股Naspers 领涨。指标Top-40绩优股指数 升0.79%至43,086点。综合指数 升0.75%，至48,961点。
南非汇市：兰特兑美元变动不大，兑欧元则升至一个月高位
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印度股市：跌至近三周低位，在外资上日大举抛售金融衍生品和股票后，ICICI Bank 等受到外资青睐的个股下跌。指标BSE指数 收低0.29%至26,908.82点，NSE指数 收跌0.31%，报8,102.10点。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报63.17/18，为新兴亚洲市场中表现最佳者，上一交易日收盘报63.57/58。
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俄罗斯股汇市：休市。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。