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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:02 BJT

金砖国家：1月7日股汇市收盘纵览

路透1月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.69%，报941.18点。

中国股市：沪综指收升至近五年半新高，盘中震荡为主个股走势分化

香港股市：恒指受技术性反弹提振收高，博彩股领涨

中国汇市：人民币收盘微升，流动性趋紧预期下企业提前结汇参与IPO

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巴西股市：Bovespa指数 收升3.05%，至49,462.91点，权重银行股Unibanco 和 Bradesco 领涨，因投资者风险胃纳升高。

　　拉美汇市：拉美货币上涨，因ECB将追加刺激性货币措施预期带动风险意愿

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南非股市：连续第二日上涨，权重绩优股Naspers 领涨。指标Top-40绩优股指数 升0.79%至43,086点。综合指数 升0.75%，至48,961点。

南非汇市：兰特兑美元变动不大，兑欧元则升至一个月高位

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印度股市：跌至近三周低位，在外资上日大举抛售金融衍生品和股票后，ICICI Bank 等受到外资青睐的个股下跌。指标BSE指数 收低0.29%至26,908.82点，NSE指数 收跌0.31%，报8,102.10点。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报63.17/18，为新兴亚洲市场中表现最佳者，上一交易日收盘报63.57/58。

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俄罗斯股汇市：休市。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)
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