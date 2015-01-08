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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:03 BJT

《汇市简讯》日股涨势可能再度为美元/日圆提供支撑

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    * 美股周三收高，可能带动日股涨势
    * 美元/日圆与股市的关联性仍高，尤其在股市成交量较高之际
    * 昨天就是这样的情况，今天可能也是，非农就业数据可能仍是关注
焦点
    * 美元/日圆下档有日本进口商投资者需求的良好支撑
    * 昨日低接买盘从周二低点118.05开始买进，昨日则是118.45
    * 日经指数今天很可能重返17,000点，昨天已相当接近 (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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