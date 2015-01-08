《汇市简讯》日股涨势可能再度为美元/日圆提供支撑

2339GMT * 美股周三收高，可能带动日股涨势 * 美元/日圆与股市的关联性仍高，尤其在股市成交量较高之际 * 昨天就是这样的情况，今天可能也是，非农就业数据可能仍是关注 焦点 * 美元/日圆下档有日本进口商投资者需求的良好支撑 * 昨日低接买盘从周二低点118.05开始买进，昨日则是118.45 * 日经指数今天很可能重返17,000点，昨天已相当接近 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 陈宗琦；审校 张荻)