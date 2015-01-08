《中国报摘》--中国证券报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
* 头版头条:
--金牛理财网数据显示，截至2014年末，中国94家基金公司旗下1,891只公募基金资产净值合计达4.54万亿元人民币，其中前10家公司资产规模占全行业半壁江山。天弘基金以5,897.97亿元的资产净值规模成为“巨无霸”。
* 其他:
--据了解，继监管层放开保险资金投资创业投资基金，批准保险资金设立私募基金等动作后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。
--中国金融期货交易所发布10年期国债期货征求意见稿。与五年期合约条款基本一致，10年期合约计划以面值100万元、票面利率为3%的名义长期国债作为标的，实行梯度保证金制度，最低交易保证金为合约价值的2%，到期采用实物交割。
--上海证券交易所发布通知，加强中小企业私募债券风险防控。通知除要求中小企业私募债券发行人设立私募债券资金专户外，也将个人投资者，以及针对个人投资者的非主动管理的金融产品等投资主体排除在外。
--上海宣布在自贸区启动平行进口汽车试点。即未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买并引入中国市场进行销售的汽车。
--作为北京土地出让史上起拍价最高的住宅地块，丰台区花乡白盆窑地块经53轮角逐，以86.25亿元价格成交，溢价率22%。据中原地产估算，上述地块楼面价为3.8万元/平方米左右，接近该区域现有的商品房销售均价。
--中远航运 拟以5.50元/股非公开发行4.55亿股股票。其中中远集团和前海开源分别认购2.27亿股，募集资金总额不超过25亿元。发行完成后，中远集团及广州外代合计持股比例由51.12%降至50.88%，前海开源为引进的战略投资者，持股比例为10.60%。
--从参与“十三五”(2016年-2020年)煤炭规划编制人士处获悉，当期或不再新增煤制气项目，未来相关部门或将引领煤制气行业向适度发展方向演进。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。