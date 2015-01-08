《中国报摘》--中国证券报1月8日

* 头版头条:

--金牛理财网数据显示，截至2014年末，中国94家基金公司旗下1,891只公募基金资产净值合计达4.54万亿元人民币，其中前10家公司资产规模占全行业半壁江山。天弘基金以5,897.97亿元的资产净值规模成为“巨无霸”。

* 其他:

--据了解，继监管层放开保险资金投资创业投资基金，批准保险资金设立私募基金等动作后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。

--中国金融期货交易所发布10年期国债期货征求意见稿。与五年期合约条款基本一致，10年期合约计划以面值100万元、票面利率为3%的名义长期国债作为标的，实行梯度保证金制度，最低交易保证金为合约价值的2%，到期采用实物交割。

--上海证券交易所发布通知，加强中小企业私募债券风险防控。通知除要求中小企业私募债券发行人设立私募债券资金专户外，也将个人投资者，以及针对个人投资者的非主动管理的金融产品等投资主体排除在外。

--上海宣布在自贸区启动平行进口汽车试点。即未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买并引入中国市场进行销售的汽车。

--作为北京土地出让史上起拍价最高的住宅地块，丰台区花乡白盆窑地块经53轮角逐，以86.25亿元价格成交，溢价率22%。据中原地产估算，上述地块楼面价为3.8万元/平方米左右，接近该区域现有的商品房销售均价。

--中远航运 拟以5.50元/股非公开发行4.55亿股股票。其中中远集团和前海开源分别认购2.27亿股，募集资金总额不超过25亿元。发行完成后，中远集团及广州外代合计持股比例由51.12%降至50.88%，前海开源为引进的战略投资者，持股比例为10.60%。