国际油市：美国原油守在48美元上方，之前数据显示原油库存意外下降

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
布兰特原油 周三结算价报每桶51.15美元，涨0.05美元，稍早一度跌破50美元，为2009年5月来首见。
能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存减少310万桶，分析师原本预期增加88万桶。
EIA公布，上周美国汽油和馏分油库存增幅创纪录，猛增超过1,900万桶，因全球原油供应过剩开始转化为燃油库存猛增。
据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013年多出一倍。
美国总统奥巴马的高级助手John Podesta在接受路透采访时表示，白宫并没有受到进一步放宽美国石油出口限制的压力，他认为有关这一问题的争议目前已得到解决。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李爽/孙茉莉/杜明霞)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。