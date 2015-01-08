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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:18 BJT

国际油市：美国原油守在48美元上方，之前数据显示原油库存意外下降

布兰特原油 周三结算价报每桶51.15美元，涨0.05美元，稍早一度跌破50美元，为2009年5月来首见。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国原油库存减少310万桶，分析师原本预期增加88万桶。

EIA公布，上周美国汽油和馏分油库存增幅创纪录，猛增超过1,900万桶，因全球原油供应过剩开始转化为燃油库存猛增。

据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013年多出一倍。

美国总统奥巴马的高级助手John Podesta在接受路透采访时表示，白宫并没有受到进一步放宽美国石油出口限制的压力，他认为有关这一问题的争议目前已得到解决。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李爽/孙茉莉/杜明霞)
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