《新兴市场重要经济事件预告》--1月8日-1月15日

中港个股：神华预计上半年净利同比增逾一倍，尽管第二季煤价有所回落
路透香港5月2日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。
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1月8日(四)
布拉格--捷克央行管理委员会会议。会中不讨论货币政策议题。
1月9日(五)
孟买--印度央行总裁拉詹在英迪拉·甘地发展研究学院第12次会议上发表讲话(0700)。
1月10日(六)
印度加尔各答--印度央行副总裁Rama Subramaniam Gandhi在“印度公营银行业：未来之路”上发表主旨演讲(0430)。
1月11日(日)
瑞士巴塞尔--国际清算银行举行会议(至1月12日)。印度央行总裁拉詹与会。
1月12日(一)
暂无重要经济事件。
1月13日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召回货币委员会会议。
华沙--波兰央行举行为期两天的货币政策委员会会议。
1月14日(三)
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)
华沙--波兰央行公布利率决定(1030)。
1月15日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。
开罗--埃及央行举行货币政策会议(0100)
圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透香港5月2日 - 中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二宣布维持指标利率在1.50%不变。 以下为澳洲央行自1990年以来历次调整官方指标利率的情况：(1基点 相当于0.01个百分点)： 调整幅度 调整后水平(%) 2016年 8月2日 调降25基点 1.50 5月3日 调降25基点 1.75 2015年 5月5日 调降25基点 2.00 2月3日 调降25基点 2.25 2013年 8月6日 调降25基点 2.50 5月7日 调降25基点 2.75 2012年 12月4日 调降25基点 3.00 10月2日 调降25基点 3.25
香港/新加坡5月1日(惠誉) - 惠誉表示，在成为更重要的全球性货币的道路上，最近两年人民币前进的动力有所丧失，尽管其在2016年底被历史性地纳入国际货币金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。中国当局阻止资本外流的政策以及市场对人民币贬值的担忧，将在近期内阻碍人民币的国际化。然而随着时间推移，各国储备管理机构的逐步增持仍将对人民币的评级情况起到支持作用。