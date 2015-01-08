《新兴市场重要经济事件预告》--1月8日-1月15日

新闻稿：中国人民币国际化的脚步已经放慢--惠誉

香港/新加坡5月1日(惠誉) - 惠誉表示，在成为更重要的全球性货币的道路上，最近两年人民币前进的动力有所丧失，尽管其在2016年底被历史性地纳入国际货币金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。中国当局阻止资本外流的政策以及市场对人民币贬值的担忧，将在近期内阻碍人民币的国际化。然而随着时间推移，各国储备管理机构的逐步增持仍将对人民币的评级情况起到支持作用。