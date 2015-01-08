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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月8日

路透香港1月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7543港元 )
    
    美国股市周三上涨逾1%，道琼工业指数 收高212.88点，或1.23%，至17,584.52点，在连
跌五日后反弹，受助于民间就业数据强劲和最新的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示
美联储不急于开始加息，令投资者宽心。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       133.970    3.27      42303            10.388       1.05
 中国铝业                      13.430    4.60      58677             4.166       0.38
 中国移动                      59.570    5.06     224763            92.385       0.69
 中国人寿                      57.720    1.98     110931            29.839       0.13
 中石油                       112.410    4.00      51578             8.717       1.71
 中石化                        80.840    2.28      43324             6.269       0.46
 汇丰控股                      45.670    0.77    2122369            70.828      -0.24
 中电信                        57.970    1.01       6204             4.495       0.56
 中国联通                      13.760    1.85     142435            10.670       0.28
 兖州煤业                       8.990    1.47      30856             6.971      -0.55
 华能国际                      54.640    2.13      12091            10.592       0.50
 南方航空                      26.840    2.52      19841             4.163      -0.66
 东方航空                      26.250    2.54      11695             4.071      -0.22
 中芯国际                       4.560    0.89      14111             0.707      -1.78
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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