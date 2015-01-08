《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透香港1月8日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7543港元 ) 美国股市周三上涨逾1%，道琼工业指数 收高212.88点，或1.23%，至17,584.52点，在连 跌五日后反弹，受助于民间就业数据强劲和最新的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示 美联储不急于开始加息，令投资者宽心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 133.970 3.27 42303 10.388 1.05 中国铝业 13.430 4.60 58677 4.166 0.38 中国移动 59.570 5.06 224763 92.385 0.69 中国人寿 57.720 1.98 110931 29.839 0.13 中石油 112.410 4.00 51578 8.717 1.71 中石化 80.840 2.28 43324 6.269 0.46 汇丰控股 45.670 0.77 2122369 70.828 -0.24 中电信 57.970 1.01 6204 4.495 0.56 中国联通 13.760 1.85 142435 10.670 0.28 兖州煤业 8.990 1.47 30856 6.971 -0.55 华能国际 54.640 2.13 12091 10.592 0.50 南方航空 26.840 2.52 19841 4.163 -0.66 东方航空 26.250 2.54 11695 4.071 -0.22 中芯国际 4.560 0.89 14111 0.707 -1.78 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。