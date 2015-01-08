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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:41 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月8日-1月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月8日(四)

麦迪逊--波士顿联储银行总裁罗森格伦在威斯康辛银行家协会召开的2015年威斯康辛经济预测午餐会上发表演说(1800)。

华盛顿--美国财政部助理部长David Lebryk在政府会计协会金融系统峰会上发表讲话(1400)。

伦敦--英国央行宣布利率决议(1200)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月政策会议记录(0830)。

1月9日(五)

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与一项公开市民集会论坛(0100)。

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景(1820)。

1月12日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。

1月13日(二)

麦迪逊--加拿大央行副总裁连恩在Madison International Trade Association发表讲话(1845)。

纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(2200)。

1月14日(三)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400)。

伦敦--英国财政大臣欧思邦在英国央行主办的活动中，在皇家经济学会发表演说(1730)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书(1900)。

首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。

1月15日(四)

东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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