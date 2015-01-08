《全球重要经济事件一览表》--1月8日-1月15日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月8日(四)
麦迪逊--波士顿联储银行总裁罗森格伦在威斯康辛银行家协会召开的2015年威斯康辛经济预测午餐会上发表演说(1800)。
华盛顿--美国财政部助理部长David Lebryk在政府会计协会金融系统峰会上发表讲话(1400)。
伦敦--英国央行宣布利率决议(1200)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布12月政策会议记录(0830)。
1月9日(五)
明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该行参与一项公开市民集会论坛(0100)。
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在维吉尼亚银行家协会及维吉尼亚商会的联合会议上讨论经济前景(1820)。
1月12日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话(1740)。
1月13日(二)
麦迪逊--加拿大央行副总裁连恩在Madison International Trade Association发表讲话(1845)。
纽约--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(2200)。
1月14日(三)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在大费城商会经济展望活动中发表演说(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在英国央行主办的活动中，在皇家经济学会发表演说(1730)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书(1900)。
首尔--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问韩国(至1月15日)。
1月15日(四)
东京--日本央行地区分行经理举行季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表讲话，该会议将对地区经济状况发布季度报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。