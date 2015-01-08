中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京1月8日 - 以下为中国国家统计局、海关等公布中国主要宏观经济数据的日程 ： 公布日期 经济指标 数据日期 1月 1/9 工业生产者价格指数(PPI) 12月 居民消费价格指数(CPI) 12月 1/13 进出口贸易数据 12月 1/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 12月 1/20 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 四季度/2014全年 固定资产投资(不含农户) 1-12月 社会消费品零售总额 12月 工业增加值 12月 房地产投资和销售情况月度报告 12月 1/27 规模以上工业企业利润 1-12月 2月 2/1 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/8 进出口贸易数据 1月 2/10 工业生产者价格指数(PPI) 1月 居民消费价格指数(CPI) 1月 2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 3月 3/1 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/8 进出口贸易数据 2月 3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 4月 4/1 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 4/13 进出口贸易数据 3月 4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 5月 5/1 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5/8 进出口贸易数据 4月 5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 6月 6/1 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 6/8 进出口贸易数据 5月 6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 7月 7/1 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 7/9 工业生产者价格指数(PPI) 6月 居民消费价格指数(CPI) 6月 7/13 进出口贸易数据 6月 7/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 二季度/上半年 固定资产投资(不含农户) 1-6月 社会消费品零售总额 6月 工业增加值 6月 房地产投资和销售情况月度报告 6月 7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月 7/27 规模以上工业企业利润 1-6月 8月 8/1 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8/8 进出口贸易数据 7月 8/9 工业生产者价格指数(PPI) 7月 居民消费价格指数(CPI) 7月 8/12 固定资产投资(不含农户) 1-7月 社会消费品零售总额 7月 工业增加值 7月 房地产投资和销售情况月度报告 7月 8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/28 规模以上工业企业利润 1-7月 9月 9/1 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 9/8 进出口贸易数据 8月 9/9 工业生产者价格指数(PPI) 8月 居民消费价格指数(CPI) 8月 9/12 固定资产投资(不含农户) 1-8月 社会消费品零售总额 8月 工业增加值 8月 房地产投资和销售情况月度报告 8月 9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/28 规模以上工业企业利润 1-8月 10月 10/1 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/13 进出口贸易数据 9月 10/14 工业生产者价格指数(PPI) 9月 居民消费价格指数(CPI) 9月 10/19 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 三季度 固定资产投资(不含农户) 1-9月 社会消费品零售总额 9月 工业增加值 9月 房地产投资和销售情况月度报告 9月 10/23 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 规模以上工业企业利润 1-9月 11月 11/1 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11/8 进出口贸易数据 10月 11/10 工业生产者价格指数(PPI) 10月 居民消费价格指数(CPI) 10月 11/11 固定资产投资(不含农户) 1-10月 社会消费品零售总额 10月 工业增加值 10月 房地产投资和销售情况月度报告 10月 11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/27 规模以上工业企业利润 1-10月 12月 12/1 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12/8 进出口贸易数据 11月 12/9 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 规模以上工业企业利润 1-11月 注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划，如有变化将及时更新。 详情请查看国家统计局网站 here 2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上，国内生产总值将一并公布。(完）
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。