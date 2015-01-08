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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:46 BJT

更新版 1-韩股业绩：三星初估2014年全年营业利润将出现三年来首次下滑

汤森路透I/B/E/S访问52位分析师的预估中值显示，三星电子2015年利润料为23.8万亿韩元，那意味若周四的业绩初估获得确认，2015年将是该公司利润连续第二年下滑。

尽管三星正大力吹捧将智能家庭等连网相关业务做为下一项重大主题，但该行业近期可能很难对获利带来太多贡献。

“目前得把预期降低，”HDC资产管理基金经理Park Jung-hoon在三星发表指引前表示。

“在三星电子副会长李在熔的新体制下，三星需要显示的是稳定，而那包含了获利在内。”(完) (编译 张荻/陈宗琦/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)
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