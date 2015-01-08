《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月8日

*工商时报：

--银行市场占比逾半的八大银行今年的加薪行情多以2.5％起跳，元大金 旗下龙头券商元大证，加薪幅度更有4%，金融圈人士看好，在上述的指标作用下，今年的金融业员工的薪情应很有看头。

--海基会董事长林中森即将于本月13日前往海南及广西访问台商，此行财政部常务次长许虞哲也将陪同林中森前往，特别针对两岸租税协议与台商进行沟通，期使两岸两会能在下一次会谈中，亦即上半年完成商签。

*经济日报：

--不动产授信被金管会视为银行未来最大风险来源，金管会紧盯利率与相关税制改革两大变数，对不动产授信风险产生的变化。此外，随着油价下跌，银行近来特别关注太阳能产业的发展变化。

--友达 总经理彭双浪表示，今年面板供需稳定，与去年的模式类似，第一季应该是谷底，之后逐季上扬，目前终端库存水位正常，今年面板供需稳定需求不错，友达因为高阶产品出货比重较高，受惠较大，新产能要到今年底至2016年才会开出来。

--金管会主委曾铭宗表示，金管会将全面检讨股市交易成本，包括税制、融资融券成本及相关手续费等，并纳入股市扬升计画中；他并表示，大户会慢慢回笼，今年日均量应可达1,200亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。