《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
*工商时报：
--银行市场占比逾半的八大银行今年的加薪行情多以2.5％起跳，元大金 旗下龙头券商元大证，加薪幅度更有4%，金融圈人士看好，在上述的指标作用下，今年的金融业员工的薪情应很有看头。
--海基会董事长林中森即将于本月13日前往海南及广西访问台商，此行财政部常务次长许虞哲也将陪同林中森前往，特别针对两岸租税协议与台商进行沟通，期使两岸两会能在下一次会谈中，亦即上半年完成商签。
*经济日报：
--不动产授信被金管会视为银行未来最大风险来源，金管会紧盯利率与相关税制改革两大变数，对不动产授信风险产生的变化。此外，随着油价下跌，银行近来特别关注太阳能产业的发展变化。
--友达 总经理彭双浪表示，今年面板供需稳定，与去年的模式类似，第一季应该是谷底，之后逐季上扬，目前终端库存水位正常，今年面板供需稳定需求不错，友达因为高阶产品出货比重较高，受惠较大，新产能要到今年底至2016年才会开出来。
--金管会主委曾铭宗表示，金管会将全面检讨股市交易成本，包括税制、融资融券成本及相关手续费等，并纳入股市扬升计画中；他并表示，大户会慢慢回笼，今年日均量应可达1,200亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。