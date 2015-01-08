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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 08:46 BJT

《中国重要政经日程》--1月8日

==========================今日重要政经日程==========================

1/8(周四)

*--中国—拉共体论坛首届部长级会议定于1月8日至9日在北京举行。中国国家主席习近平与拉共体轮值主席国哥斯达黎加总统索利斯、候任轮值主席国厄瓜多尔总统科雷亚、拉共体“四驾马车”成员国巴哈马总理克里斯蒂以及委内瑞拉总统马杜罗将共同出席会议开幕式。

--国家发展改革委员上午9:30，在国家发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会，主题是：投资项目核准制度改革的有关问题。

==========================近期重要政经日程==========================

1/11(周日)

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

1/15(周四)

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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