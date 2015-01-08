《中国重要政经日程》--1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
==========================今日重要政经日程==========================
1/8(周四)
*--中国—拉共体论坛首届部长级会议定于1月8日至9日在北京举行。中国国家主席习近平与拉共体轮值主席国哥斯达黎加总统索利斯、候任轮值主席国厄瓜多尔总统科雷亚、拉共体“四驾马车”成员国巴哈马总理克里斯蒂以及委内瑞拉总统马杜罗将共同出席会议开幕式。
--国家发展改革委员上午9:30，在国家发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会，主题是：投资项目核准制度改革的有关问题。
==========================近期重要政经日程==========================
1/11(周日)
--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。
1/15(周四)
--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。
1/26(周一)
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
3/3(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
3/5(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。