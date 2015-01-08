《台湾重要政经日程》--1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
=====================今日重要政经消息============================== 1/8(四) --12:00 群益投信记者会。 --12:00 摩根投信2015投资展望记者会。 --14:00 中华电信 记者会。 ===================================================================== 1/9(五) --12:00 台湾证券交易所新年记者会。 --12:30 台湾央行例行月度标售两年期定期存单，金额200亿台币。12日交割。 --13:30 台积电 公布12月营收。 --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 1/13(二) --12:00 央行代财政部标售182天期国库券，预估金额为250亿台币，14日发行。 --两岸行动网路交流研讨会。 1/15(四) --13:30 台积电 2014年第四季财报及2015年第一季展望说明会。 1/20(二) --12:00 央行代财政部标售20年期公债，预估金额为400亿台币，23日发行。 --16:00 经济部公布12月外销订单金额，上月年增率为6.0%。 1/22(四) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率，上月为3.87%。 1/23(五) --16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月为年增6.86%。 1/26(一) --16:10 央行公布12月M2货币总计数年增率，上月年增5.22%。 2/2(一) --12:00 央行代财政部标售91天期国库券，预估金额为300亿台币，3日发行。 2/4(三) --12:00 央行代财政部标售两年期公债，预估金额为400亿台币，9日发行。 2/10(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/24(二) --12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币，25日发行。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 3/10(二) --12:00 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 3/24(二) --12:00 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。