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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 11:07 BJT

基金产业：葛罗斯为骏利延揽的资金多来自其金融顾问所属公司--WSJ

路透1月7日 - 据华尔街日报(WSJ)引述，看过券商机密资料的业界高管称，债券天王葛罗斯为骏利资产管理集团 延揽的约11亿美元资金中，逾60%来自摩根士丹利 在南加州的一个财富管理事务所。

该事务所聘雇了葛罗斯的一位个人金融顾问。华尔街日报称，这家位于加州的财富管理事务所，在10月和11月向葛罗斯旗下的骏利全球无限制债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)投入逾7亿美元资金。

华尔街日报称，消息人士看到了数据公司Albridge的券商机构客户数据；该数据公司由纽约梅隆银行 所有。

报导称，目前还不清楚这些资金来自一位投资者、或一位金融顾问，抑或是来自不止一个人。

葛罗斯于去年9月从太平洋投资管理公司(PIMCO)离职，加入骏利资产管理集团。

由于已不在常规营业时间，目前不能立即联系上骏利资产管理集团及摩根士丹利就此发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 王颖/蔡美珍)
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