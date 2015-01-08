《中国已公布新股发行上市日程表》--1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
1/12 沪 春秋航空 780021 10,000 18.16 22.96 瑞银证券 1/15
1/12 沪 宁波高发 732788 3,420 10.28 19.40 国信证券 1/15
1/13 深 快 乐 购 300413 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/16
1/13 深 昆仑万维 300418 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/16
1/14 深 伊 之 密 300415 不超过3,000 -- -- 华泰联合 1/19
1/14 深 南华仪器 300417 不超过1,020 -- -- 民生证券 1/19
1/14 深 中文在线 300364 不超过3,000 -- -- 西南证券 1/19
1/14 深 利民股份 002734 不超过2,500 -- -- 西部证券 1/19
1/14 深 万达院线 002739 不超过6,000 -- -- 中银国际 1/19
1/14 深 爱 迪 尔 002740 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/19
1/14 沪 诺力股份 732611 不超过2,000 -- -- 广发证券 1/19
1/14 沪 火炬电子 732678 不超过4,160 -- -- 东北证券 1/19
1/14 沪 再升科技 732601 不超过1,700 -- -- 齐鲁证券 1/19
1/14 沪 西部黄金 780069 不超过12,600 -- -- 国泰君安 1/19
1/15 深 苏试试验 300416 不超过1,570 -- -- 东吴证券 1/20
1/15 沪 晨光文具 732899 不超过6,000 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 沪 健盛集团 732558 不超过2,000 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 永艺股份 732600 不超过2,500 -- -- 国信证券 1/20
1/15 沪 龙马环卫 732686 不超过3,335 -- -- 兴业证券 1/20
1/15 深 浩丰科技 300419 不超过1,030 -- -- 平安证券 1/20
1/16 沪 航天工程 732698 不超过8,230 -- -- 中投证券 1/21
1/16 沪 华友钴业 732799 9,100 -- -- 中信证券 1/21
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。