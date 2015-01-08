版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:15 BJT

全球金市：现货金跟随油价小涨，但涨势因美元走坚和乐观美国数据受抑

但黄金在周三略有下跌，因股市反弹，而且美国联邦储备理事会(美
联储/FED)12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息
。 
    
    美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降，
 分析师因而大举上调第四季经济成长预估。
    
    交易员也聚焦本周稍晚将公布的美国就业报告，以观察经济情况线索
以及其对美联储货币政策可能的影响。
    
    目前投资人把注意力放在油价。美国原油周四持于每桶48美元上方，
守住上日录得的涨幅。
    
    相较石油，黄金处于1990年底以来最高水平。但金价涨势可能受到强
势美元压抑，美元指数现盘旋在约九年高点附近。
    
    全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量
下滑0.42%至704.83吨，为六年新低。(完)
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化       

 (编译 许娜/李婷仪 审校 孙茉莉/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐