全球金市：现货金跟随油价小涨，但涨势因美元走坚和乐观美国数据受抑

但黄金在周三略有下跌，因股市反弹，而且美国联邦储备理事会(美 联储/FED)12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息 。 美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降， 分析师因而大举上调第四季经济成长预估。 交易员也聚焦本周稍晚将公布的美国就业报告，以观察经济情况线索 以及其对美联储货币政策可能的影响。 目前投资人把注意力放在油价。美国原油周四持于每桶48美元上方， 守住上日录得的涨幅。 相较石油，黄金处于1990年底以来最高水平。但金价涨势可能受到强 势美元压抑，美元指数现盘旋在约九年高点附近。 全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量 下滑0.42%至704.83吨，为六年新低。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李婷仪 审校 孙茉莉/张若琪)