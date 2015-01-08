英国经济：企业2014年强势收尾，对前景充满信心--BCC调查

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
11月消费者物价通胀率降至12年低位1.0%，自8月以来英国央行货币政策委员会的九位成员中仅有两位赞成将利率自0.5%上调。金融市场目前认为央行首次升息将在明年初。
英国央行曾表示，在薪资开始加快上涨的迹象出现之前，不太可能升息，而BCC调查则暗示这一情形即将到来。
第四季有28%的服务业表示，由于薪资提高而面临涨价压力，比重为2008年初以来最高，前一季为23%。
BCC表示，整体而言，调查结果支持了这样的看法，即英国2015年经济成长将在远高于2%的水准持稳。
另一份由英国皇家测量师学会(RICS)公布的调查则显示，第四季建筑公司的工作量增长放缓，不过民间商业建筑公司仍然情况不错。
尽管对经济成长前景的信心依旧强劲，但RICS报告也显示，有一些经验性证据表明5月7日大选的不确定性升高，且劳动力短缺严重。
“如今工作量增加，乐观情绪升温，真正挑战在于提供行业所需的熟练技术工人，并减轻财务压力，2014年有九个月出现贷款下滑的情况，”RICS建筑环境主管Alan Muse表示。
BCC本次调查是在11月10日至12月3日之间进行，有6,904家公司做出回覆。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 郑茵)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。