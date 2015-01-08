英国经济：企业2014年强势收尾，对前景充满信心--BCC调查

11月消费者物价通胀率降至12年低位1.0%，自8月以来英国央行货币政策委员会的九位成员中仅有两位赞成将利率自0.5%上调。金融市场目前认为央行首次升息将在明年初。

英国央行曾表示，在薪资开始加快上涨的迹象出现之前，不太可能升息，而BCC调查则暗示这一情形即将到来。

第四季有28%的服务业表示，由于薪资提高而面临涨价压力，比重为2008年初以来最高，前一季为23%。

BCC表示，整体而言，调查结果支持了这样的看法，即英国2015年经济成长将在远高于2%的水准持稳。

另一份由英国皇家测量师学会(RICS)公布的调查则显示，第四季建筑公司的工作量增长放缓，不过民间商业建筑公司仍然情况不错。

尽管对经济成长前景的信心依旧强劲，但RICS报告也显示，有一些经验性证据表明5月7日大选的不确定性升高，且劳动力短缺严重。

“如今工作量增加，乐观情绪升温，真正挑战在于提供行业所需的熟练技术工人，并减轻财务压力，2014年有九个月出现贷款下滑的情况，”RICS建筑环境主管Alan Muse表示。