美国个股：通用汽车调降凯迪拉克CTS车款售价，力图提振需求

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透底特律1月7日 - 通用汽车(General Motors) 旗下的豪华车品牌凯迪拉克已调降2015年CTS车款售价，以因应美国对这款高级轿车的需求下滑。
通用汽车一名发言人证实，通用汽车周三已告知凯迪拉克经销商，调降CTS车款三种最畅销配套选项方案的价格，降价最多达3,000美元。
凯迪拉克发言人David Caldwell表示，2015年款凯迪拉克CTS的基本售价没有变动，仍为46,340美元，但豪华、性能与顶级三个等级，价格则调降1,000至3,000美元不等。他表示，这次价格调降的影响将遍及“绝大多数”的CTS轿车。
在高级车市场兴盛的情况下，12月CTS车款的销售量下滑将近18%，去年整年下降3.8%。根据Ward's汽车杂志，至2014年12月，通用汽车CTS车款库存已达102天的供应量。
凯迪拉克是2014年美国车市唯一销售下滑的主力豪华车品牌，凯迪拉克2014年销量较2013年下跌6.5%。去年凯迪拉克在美国车市的销售排名被福斯汽车(大众汽车, Volkswagen) 旗下的豪华车品牌奥迪超越，落至第五名。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。