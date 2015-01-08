《全球主要央行动态》--1月8日

以下所列为上周五下午至本周四上午(1月2日-1月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16-17日会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。会议记录显示，美联储官员评估了一整套的经济数据，显示在全球经济不振的情况下，美国经济仍保持复苏。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国经济可能将继续增长，并推动就业增加，但通胀前景“更令人担忧”。埃文斯表示，美国通胀率可能要到2018年甚至更晚才会回升至美联储2%的目标水准。埃文斯称，美国通胀率过去六年平均为1.5%，而要回到2%水准还将需要三、四年的时间。

美国总统奥巴马提名前社区银行家兰登(Allan Landon)为美联储理事，回应外界对美联储应更多地听取普通民众意见的呼吁。兰登为私募投资基金Community BanCapital的合伙人，2004至2010年间曾担任夏威夷银行执行长。兰登此前还曾担任该行财务长，以及田纳西州First American银行财务长。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，首次上调利率后，升息步伐应该是渐近的，以保持灵活性和帮助仍可能需要刺激的美国经济。威廉姆斯称，美联储内部就升息的讨论，仍料会在2015年中左右发生。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，鉴于经济“根基非常坚实”，她预计美联储将在2015年上半年升息，这比一些人预期的升息时间要早。“美联储正在让公众和市场做好准备，”梅斯特在Fox Business Network电视频道上表示，“我相信通胀率将逐步回到我们的目标水准，因此可以想象利率将在2015年上半年调高。”

**欧洲**

瑞士央行总裁乔丹在接受瑞士电视台SRF访问时表示，对于维持正确的瑞士货币供给状态而言，瑞郎兑欧元最高限制在1.20瑞郎至为重要。“我们的确拥有极低的通胀，同时预估2015年通胀率为负值，这也就是汇价限制至为重要的原因，”乔丹表示。

**其他央行**

土耳其央行上调外汇准备金率，称在全球市场波动的情况下，需要支持金融稳定。土耳其里拉兑美元汇率接近纪录低点，央行改变要求，意在确保银行及其他金融机构能偿付外汇债务，并鼓励它们在对外借款时采用更长期限。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......