《中国报摘》--其他报纸重要消息1月8日

**上海证券报**

--据悉，中国保监会近日下发关于保险资金间接投资基础设施的征求意见稿。办法称，险资可以用投资计划，采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目。

--在2009年修改后，据悉保险法又一次修改建议稿日前小范围进行了征求意见，有望于年中报送到国务院法制办。是次建议稿主要对经营规则、监督管理、法律责任等方面的突出问题进行重点修改。

--因天弘基金增资而起争议的其中一方蚂蚁金服声明称，在内蒙君正 纠正违约行为之前，不会再与内蒙君正及其投资的任何公司(天弘基金除外)开展任何合作。

**证券时报**

--据统计，近半年来共有45家央企上市公司发布了增发预案，涉资1,197.26亿元，部分央企增发价格甚至高于市价。其中中储股份 、洛阳玻璃 、中纺投资 等16家募资对象是大股东及其关联方之外的第三方投资者。

**每日经济新闻**

--中国风能协会官方微信消息称，2015年1月1日以后的项目陆上风电电价每千瓦时下调2分钱。有企业高层表示，下调两分钱对企业影响并不大，业内专家亦认为，此次调价相对温和，对于行业及企业影响相对有限。

**21世纪经济报 道**

--据悉，日前央行已经下发征求意见稿，对银行远程开立账户提出框架性意见。接近监管的人士称，远程开户的银行必须提供技术手段和方法，以及权威部门出具的外部评估报告，证明该技术能有效识别客户身份的真实、完整、合规，以及真实意愿表达。

--从2015年起，天津滨海新区计划实施5,000万元以上重点建设项目1,359个，计划总投资12,978亿元，仅在2015年计划投资就有3,663亿元。

--日前召开的全国能源工作会议上，国家能源局计划2015年出台多项能源产业政策。具体包括电力“十三五”规划原则要求、鼓励煤电节能减排升级改造若干意见、煤化工行业指导意见等。

--1月5日零时起，国内航线燃油附加费将执行新的征收标准，800公里(含)以下国内航线，每位旅客征收标准由30元下调至10元；800公里以上国内航线，由60元/人下调至30元/人。这是燃油附加费近半年来的五连跌，目前的收费标准只有去年同期的四分之一。(完)