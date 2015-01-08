路透调查：加元料将承压，因油价挫跌而美联储或将升息

* 12个月后加元兑美元料将在1.18加元 * 受油价挫跌影响，分析师预估从12月水平下修 * 美联储料将采取的升息举措是主要推动因素，料将在加拿大央行升 息之前 路透多伦多1月7日 - 路透调查显示，2015年多数时间加元兑美元料 将在五年低点附近徘徊，原油价格挫跌以及美国联邦储备理事会(美联储/ FED)即将升息给加元带来压力。 2015年以震荡走势开局之后，路透调查中的受访外汇策略师较一个月 前下修了预估。在沉重卖盘打压下，加元已下跌了近2%，触及2009年年初 以来的最低水平。 据受访的42名策略师预估，12个月后加元兑美元汇率将在1.18加元， 不及12月预估的1.16加元。他们对未来三个月后加元汇率的预估中值是1. 16加元，六个月后为1.17。 2014年加元汇率累计下滑了9%左右，为2008年全球金融危机爆发以来 表现最差的一年。美元兑加元周三报1.18。 加元下跌的部分原因是油价在六个月时间内就下挫了逾50%。另外， 美国联邦储备理事会(美联储/FED)今夏料将升息，而加拿大央行可能会在 这之后的很长时间内维持利率不变，这一前景也给加元带来压力。 美国2014年第三季经济增长环比年率为5%，为11年来最快增速，从而 进一步支持了美联储将采取2006年以来首次加息举措的看法。 但加拿大的前景则迥然不同。 “鉴于加拿大出口的25%都是能源产品，而能源价格腰斩，所以近期 加元难有利好，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示。 “在这种情况下，加拿大即便是第四季度升息，也先得见到油价大幅 反弹。” 多数策略师认为，利差是抑制加元汇率的最重要因素。 “2015年全年，加元汇率将持续受到利差因素制约，”BMO Capital Markets外汇策略师Benjamin Reitzes表示。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)