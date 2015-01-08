路透调查：加元料将承压，因油价挫跌而美联储或将升息

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
* 12个月后加元兑美元料将在1.18加元 * 受油价挫跌影响，分析师预估从12月水平下修 * 美联储料将采取的升息举措是主要推动因素，料将在加拿大央行升 息之前 路透多伦多1月7日 - 路透调查显示，2015年多数时间加元兑美元料 将在五年低点附近徘徊，原油价格挫跌以及美国联邦储备理事会(美联储/ FED)即将升息给加元带来压力。 2015年以震荡走势开局之后，路透调查中的受访外汇策略师较一个月 前下修了预估。在沉重卖盘打压下，加元已下跌了近2%，触及2009年年初 以来的最低水平。 据受访的42名策略师预估，12个月后加元兑美元汇率将在1.18加元， 不及12月预估的1.16加元。他们对未来三个月后加元汇率的预估中值是1. 16加元，六个月后为1.17。 2014年加元汇率累计下滑了9%左右，为2008年全球金融危机爆发以来 表现最差的一年。美元兑加元周三报1.18。 加元下跌的部分原因是油价在六个月时间内就下挫了逾50%。另外， 美国联邦储备理事会(美联储/FED)今夏料将升息，而加拿大央行可能会在 这之后的很长时间内维持利率不变，这一前景也给加元带来压力。 美国2014年第三季经济增长环比年率为5%，为11年来最快增速，从而 进一步支持了美联储将采取2006年以来首次加息举措的看法。 但加拿大的前景则迥然不同。 “鉴于加拿大出口的25%都是能源产品，而能源价格腰斩，所以近期 加元难有利好，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示。 “在这种情况下，加拿大即便是第四季度升息，也先得见到油价大幅 反弹。” 多数策略师认为，利差是抑制加元汇率的最重要因素。 “2015年全年，加元汇率将持续受到利差因素制约，”BMO Capital Markets外汇策略师Benjamin Reitzes表示。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。