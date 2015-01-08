中信期货：中国期指净空持仓下降利于多方

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
以下内容节选自1月8日的《期货日报》：
期指节后三连阳，虽然最近两个交易日表现出上攻乏力的振荡状态，但也没有形成明显的回落，整体重心温和抬高。技术上，5日均线有效支撑，期指维持强势特征。
资金温和撤离。节后第一个交易日资金跑步进场，总持仓暴增21784手，助推期指创出本轮新高。不过，期指连续两天涨幅过大，继续上攻动能不足。虽然本周二和周三资金小幅撤离1167手、4463手，但总持仓仍较节前高出16154手，说明节后进场的资金多数仍未离场。后续资金如果继续减仓，将拖累市场上行步伐。不过，只要总持仓不低于节前的水平，资金趋势仍处于回升态势中，对于大盘拖累有限。但如果总持仓持续下降到低于节前水平，则对多头不利。我们预计，资金大幅撤离的可能性不大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。