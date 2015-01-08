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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:21 BJT

中信期货：中国期指净空持仓下降利于多方

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

期指节后三连阳，虽然最近两个交易日表现出上攻乏力的振荡状态，但也没有形成明显的回落，整体重心温和抬高。技术上，5日均线有效支撑，期指维持强势特征。

资金温和撤离。节后第一个交易日资金跑步进场，总持仓暴增21784手，助推期指创出本轮新高。不过，期指连续两天涨幅过大，继续上攻动能不足。虽然本周二和周三资金小幅撤离1167手、4463手，但总持仓仍较节前高出16154手，说明节后进场的资金多数仍未离场。后续资金如果继续减仓，将拖累市场上行步伐。不过，只要总持仓不低于节前的水平，资金趋势仍处于回升态势中，对于大盘拖累有限。但如果总持仓持续下降到低于节前水平，则对多头不利。我们预计，资金大幅撤离的可能性不大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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