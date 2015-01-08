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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:52 BJT

航空产业：IATA预计2015年全球空运市场需求料增长4.5%

路透柏林1月7日 - 国际航空运输协会(IATA)周三表示，2015年全球空运需求料增长4.5%，受跨境贸易增加带动。

IATA在每月例行公布的空运货物数据中表示，11月以货物周转量(FTK)计算的需求增加4.2%。

“很明显，11月多数增幅来自有活力且相对有利经商的亚太和中东地区的航空公司，”IATA总干事汤彦麟称。

IATA称，11月欧洲航空企业需求仅增长0.9%，主要因为欧元区经济举步维艰，以及外界担心欧洲和西方对俄罗斯制裁的影响。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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