中国债市：10年国债期货合约征求意见，较仿真交易规则有多处变化

路透上海1月8日 - 中国10年期国债期货推出箭在弦上。中国金融期货交易所周三正式发布合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。

具体而言，10年国债期货T合约仿真合约的可交割国债为发行期限不超过10年，合约到期月首日剩余期限不低于6.5年的记帐式国债，而正式的合约征求意见稿则是剩余期限为6.5-10.25年的国债。

申银万国债券研究团队认为，当市场收益率高于3%时，久期较长的可交割券通常成为国债期货的CTD(最便宜可交割)券，若发行期限不超过10年，则流动性较好的CTD券与理论CTD券重合，避免了定价的偏差。

而若取消发行期限的限制，当旧券剩余期限进入10.25年内，则失去流动性但久期较长的旧券，往往和新发流动性较好的10年国债共同成为CTD券，这是当前五年期国债期货面临的主要问题。

不过申银万国同时认为，这种设置保持了和五年期合约的一致性，且超长期限的国债剩余规模有限，因此这一变化影响不大。

另外，五年期国债期货TF合约的最小变动价位是0.002元，涨跌停限制是1.5%，梯度保证金是1.5%-2%-3%；10年期T合约仿真交易曾经将最小变动价位提高至0.01元，并将最低保证金和涨跌停幅度提高到2%。

但从征求意见稿来看，最小变动价位重新回到0.002元，保证金及涨跌幅则没有变化。梯度保证金是2%-3%-4%，首日的涨跌幅是4%，投机交易客户的梯度持仓限额分别是：上市首日1,000手，交割月份前一个月是600手，交割月份是300手。

五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。（完）

欲浏览征求意见稿详情，请点选 here (发稿 徐永；审校 张喜良)