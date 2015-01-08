期货日报：全球糖市进入减产周期，国内糖价料演绎探底回升行情

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
以下内容节选自1月8日的《期货日报》：
“周二晚，国际原糖期价放量急升，指数基金买入触发了大量的止损买单，推动糖价在10秒内飙升4%。”国泰君安期货白糖高级分析师周小球称，受国际原糖冲高提振，国内期、现货糖价昨日双双走高，其中郑糖主力1505和1509合约成交量增长较为明显，1509合约一度上涨106元/吨。
周小球说，国内外糖价联袂上扬和全球糖市进入减产周期有很大关系。据了解，2014/2015榨季全球糖市减产已成定局。从供需数据和盘面看，糖价可能已经见底，当前正在等待金融环境稳定。一旦外部条件配合，估计国内外糖市就会演绎探底回升行情。
近期国内现货糖价回升幅度明显不如郑糖期价，期、现货市场存在套利机会，部分糖厂正在积极利用期市为新糖寻找销售渠道，这也是郑糖注册仓单和有效预报仓单数量较大的主要原因，市场预期1501合约的交割量比较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。