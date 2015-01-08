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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:24 BJT

期货日报：全球糖市进入减产周期，国内糖价料演绎探底回升行情

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

“周二晚，国际原糖期价放量急升，指数基金买入触发了大量的止损买单，推动糖价在10秒内飙升4%。”国泰君安期货白糖高级分析师周小球称，受国际原糖冲高提振，国内期、现货糖价昨日双双走高，其中郑糖主力1505和1509合约成交量增长较为明显，1509合约一度上涨106元/吨。

　　周小球说，国内外糖价联袂上扬和全球糖市进入减产周期有很大关系。据了解，2014/2015榨季全球糖市减产已成定局。从供需数据和盘面看，糖价可能已经见底，当前正在等待金融环境稳定。一旦外部条件配合，估计国内外糖市就会演绎探底回升行情。

近期国内现货糖价回升幅度明显不如郑糖期价，期、现货市场存在套利机会，部分糖厂正在积极利用期市为新糖寻找销售渠道，这也是郑糖注册仓单和有效预报仓单数量较大的主要原因，市场预期1501合约的交割量比较大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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