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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:27 BJT

国泰君安期货：上海螺纹钢期货短期以宽幅振荡为主，基本面依然偏弱

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

近期黑色产业链各品种颇为强势，螺纹钢、铁矿石数次冲击涨停。从技术面来看，螺纹钢受多条均线支撑，走势偏强。但从基本面来看，螺纹钢已经进入需求淡季，库存上升、产量居高不下以及出口退税调整，都对钢价形成制约。换言之，螺纹钢基本面并不支持反弹，近期涨停更多是预期和资金推动的结果。

当前钢市基本面依然偏于疲弱，需求下滑、出口受阻、库存高位等利空都需要消化，基本面和技术面无法共振的行情不是趋势性行情，短期螺纹钢仍将以宽幅振荡为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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