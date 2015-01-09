《中国债券市场每日交易备忘》--1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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一、新债发行：
中国南方水泥7.5亿元人民币三个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承
昊华能源 8亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承
营口港务集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招行主承
中信证券 50亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，交行和邮储银行等承销
敦煌种业 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承
江苏江南农村商业银行5亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率4.7500%
兴业银行15亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%
兴业银行10亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
兴业银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
北京银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
福建海峡银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0501%
福建海峡银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1001%
台州银行6亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1003%
浦发银行28亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8801%
浦发银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8500%
浦发银行10亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.8501%
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二、新债上市：
中国铝业 30亿元九个月期超短融011520001，票面利率5.10%
云南省公路开发投资10亿元一年期短融041556001，票面利率5.48%
东方海洋 2.5亿元一年期短融041563001，票面利率8.00%
南京市玄武区国资投资管理控股集团4亿元三年期中票101571001，票面利率5.79%
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三、缴款：
天津市旅游控股集团5亿元九个月期超短融
广西建工集团6亿元九个月期超短融
兖矿集团15亿元259天期超短融
长江证券 25亿元三个月期短融
湖南富兴集团6亿元一年期短融
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四、还本付息：
财政部100亿元一年期固息国债140002到期兑付，票面利率4.04%
进出口行60亿元三个月期贴现金融债140363到期兑付，参考收益率3.9832%
中国电力投资集团40亿元九个月期超短融011410003到期兑付，票面利率5.00%
华西证券6亿元三个月期短融071435006到期兑付，票面利率4.60%
上海银行10亿元三个月期同业存单111416025到期兑付
12宁交投MTN1 1282005付息
13滁州同创债 1380002付息
13通港闸债 1380003付息
13南昌经开债 1380004付息
13资阳城投债 1380005付息
13深茂业MTN1 1382002付息
14仪征债 1480003付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--为鼓励企业兼并重组，中国财政部和税务总局出台税收优惠政策，对兼并重组过程中享受企业所得税递延处理特殊政策的条件进行调整，其中企业进行股权收购和资产收购时，对被收购股权或资产比例的要求由原来的不低于75%降低为不低于50%。
今日公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)
居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号