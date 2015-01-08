《分析》英国和希腊选举引发市场焦虑，英退欧盟或助长希退欧元风险

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
对大多数国家而言，只是为了逃避欧元区的苛求就如此行事，似乎仍然太过激进了。对于珍视与西欧的紧密政治联系、商品自由贸易以及资本与人员流动的国家来说，这等于是把孩子与洗澡水一起倒掉。
无论左翼激进联盟党对撙节举措和债务重新协商的立场如何，该政党仍支持希腊留在欧元区。更有甚者，最近的民调显示，希腊人对欧元区的支持率超过70%，更遑论对欧盟的支持了。
虽然本周媒体称德国正在针对希腊退出欧元区拟订应急计划，但德国和其他欧元区伙伴国均强调，它们希望希腊留在欧元区，即使有必要进行更棘手的协商。
尽管近来市场大幅震荡，投资人仍认为希腊不退出欧元区的可能性最大。例如，德国商业银行的分析师本周调高了希腊退出欧元区的可能性，但机率仍只有25%。
希腊10年期公债收益率约为9.6%，仍比危机高峰时期低得多，市场走势也没有显示投资者预期会出现与希腊退出欧元区、发行新货币和大规模违约等事件相关的动荡。
“9%的收益率无法在发生这类事件时保护你不受伤害--这只是一种风险表述，”前瑞银首席分析师George Magnus表示。
然而，汇市和期市等各个市场试图衡量的是升高的风险，而非强烈的信念。
“我们并不是要说欧洲经济暨货币联盟(EMU)退出版本2.0，应该有接近于2012年的风险溢价...我们只是认为当前汇市的风险溢价对所有可能的结果来说是太小了，”摩根大通策略师John Normand表示。(完) (编译 张若琪/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/蔡美珍/张涛)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用