《分析》英国和希腊选举引发市场焦虑，英退欧盟或助长希退欧元风险

对大多数国家而言，只是为了逃避欧元区的苛求就如此行事，似乎仍然太过激进了。对于珍视与西欧的紧密政治联系、商品自由贸易以及资本与人员流动的国家来说，这等于是把孩子与洗澡水一起倒掉。

无论左翼激进联盟党对撙节举措和债务重新协商的立场如何，该政党仍支持希腊留在欧元区。更有甚者，最近的民调显示，希腊人对欧元区的支持率超过70%，更遑论对欧盟的支持了。

虽然本周媒体称德国正在针对希腊退出欧元区拟订应急计划，但德国和其他欧元区伙伴国均强调，它们希望希腊留在欧元区，即使有必要进行更棘手的协商。

尽管近来市场大幅震荡，投资人仍认为希腊不退出欧元区的可能性最大。例如，德国商业银行的分析师本周调高了希腊退出欧元区的可能性，但机率仍只有25%。

希腊10年期公债收益率约为9.6%，仍比危机高峰时期低得多，市场走势也没有显示投资者预期会出现与希腊退出欧元区、发行新货币和大规模违约等事件相关的动荡。

“9%的收益率无法在发生这类事件时保护你不受伤害--这只是一种风险表述，”前瑞银首席分析师George Magnus表示。

然而，汇市和期市等各个市场试图衡量的是升高的风险，而非强烈的信念。

“我们并不是要说欧洲经济暨货币联盟(EMU)退出版本2.0，应该有接近于2012年的风险溢价...我们只是认为当前汇市的风险溢价对所有可能的结果来说是太小了，”摩根大通策略师John Normand表示。(完) (编译 张若琪/陈宗琦/戴素萍 审校 郑茵/蔡美珍/张涛)