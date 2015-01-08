路透调查：ECB放宽政策压力升温意味欧元跌势未尽，英镑走势料亦艰难

* 欧元今年将继续下滑

* 美元兑英镑及日也将仍续强

路透伦敦1月7日 - 路透调查显示，欧元跌势尚未结束，因为欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策迥异，将打压欧元跌至2003年末以来低点。

由于担心低廉油价将使欧元区19国陷入通缩循环，日益有呼声要求欧洲央行采取紧急行动，或许最早在1月22日管委会会议上作出决定。

相比之下，外界广泛预期美联储今年晚些时候将开始收紧政策，因就业强劲增长，且经济显现乐观的成长迹象。

“欧洲央行和美联储的政策存在分歧。量化宽松已得到很大程度的考虑，但未完全反映，”Rabobank的Jane Foley表示。在去年的路透调查中，Foley对欧元12个月走势的预测最准确。

欧元兑美元去年跌约13%，周三一度跌至九年低点1.184，因经济数据暗淡，且对希腊退出欧元区的忧虑重燃。

“政治风险可能是2015年的新问题，不只是希腊...西班牙和葡萄牙的选举可能也带来风险，”Foley说。

根据路透对逾50位外汇策略师的调查，欧元一个月后将升至1.20美元，然后六个月后跌至1.18美元。但今年底时料达到1.15，创2003年末以来低点。

几乎所有这些预测都是在欧元区12月通胀官方数据出炉前进行的。但他们的预估值仍远低于上月的调查结果，当时对一个月、六个月和一年后的汇价预估分别为1.24、1.20和1.18美元。欧盟统计局周三公布，12月通胀率降至负0.2%，逊于预期。

各国央行自身对欧元的态度也更加谨慎。欧元是仅次于美元的第二大储备货币。

据国际货币基金组织(IMF)12月31日公布数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至不到23%，为逾十年低点。

**英镑兑美元走势料艰难**

调查显示，英镑兑欧元 未来一年也将上扬。一个月、六个月和一年后的预估价分别为0.7820、0.7710和0.76英镑。上月的调查结果分别为0.7910、0.7740和0.765英镑。

英国央行料与美联储一样，今年晚些时候将开始加息，不过最近英国数据疲弱且通胀率放缓，让加息时间存疑，英镑兑美元 走势将艰难。

英镑兑美元一个月后料来到1.53美元，六个月和12个月后料分别报1.52和1.51美元。12月调查中对英镑的看法较乐观，当时的一个月后、六个月和12个月后的汇价预估分别为1.57、1.55和1.54.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至去年末，投机客对美元净多仓增加，表明他们也预期美元会上扬。

美元涨势还将继续打压日圆，兑日圆 报价六个月后和一年后料分别升至123和125日圆。美元指数在2014年上升近13%。

日圆去年跌14%，由于日本央行6月后或进一步放宽政策，所以日圆今年不太可能走强。