香港个股：宝姿时装主要股东提强制性全面要约，涉资近10亿港元

路透香港1月8日 - 高级女士服装连锁店--宝姿时装 宣布，公司主要股东陈启泰及陈汉杰以每股3港元合共约1.12亿港元，向富达基金（香港）有限公司收购公司6.8%已发行股本，并因此触发强制性全面要约，收购公司余下约六成股份，涉资近10亿港元。

宝姿时装股份自去年12月22日暂停买卖，周四恢复交易，早盘初段股价涨27.12%，报2.99港元，与股份要约建议作价相若。

公司的声明称，公司的业务日渐受到内地宏观趋势打击，尤其是中国政府提倡简朴生活方式所展开的政策，使奢侈品需求下挫，令公司业绩承受销售及利润率下滑的压力，且黄金零售地段租金高企及员工成本不断上升致令经营成本上涨。去年上半年，宝姿的营业额及净利按年分别下滑约一成及六成。

要约人认为，倘有需要加快及提升宝姿店舖的理顺及整合计划，可能会对销售造成极大影响，若干装修成本可能须予撇销，并就库存计提拨备。目前难以预测此段整合期间之维持时间，但惟可能于2015年整年及其后时间仍然持续。

鉴于公司的股份成交量偏低，此股份要约为公司股东提供变现机会。

倘股份要约的接纳程度达至百慕达公司法指定水平，宝姿将会私有化并撤销于联交所的上市地位。

宝姿时装于2003年10月挂牌，按现价计其市值约16亿港元。（完）

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