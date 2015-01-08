香港个股：宝姿时装主要股东提强制性全面要约，涉资近10亿港元

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透香港1月8日 - 高级女士服装连锁店--宝姿时装 宣布，公司主要股东陈启泰及陈汉杰以每股3港元合共约1.12亿港元，向富达基金（香港）有限公司收购公司6.8%已发行股本，并因此触发强制性全面要约，收购公司余下约六成股份，涉资近10亿港元。
宝姿时装股份自去年12月22日暂停买卖，周四恢复交易，早盘初段股价涨27.12%，报2.99港元，与股份要约建议作价相若。
公司的声明称，公司的业务日渐受到内地宏观趋势打击，尤其是中国政府提倡简朴生活方式所展开的政策，使奢侈品需求下挫，令公司业绩承受销售及利润率下滑的压力，且黄金零售地段租金高企及员工成本不断上升致令经营成本上涨。去年上半年，宝姿的营业额及净利按年分别下滑约一成及六成。
要约人认为，倘有需要加快及提升宝姿店舖的理顺及整合计划，可能会对销售造成极大影响，若干装修成本可能须予撇销，并就库存计提拨备。目前难以预测此段整合期间之维持时间，但惟可能于2015年整年及其后时间仍然持续。
鉴于公司的股份成交量偏低，此股份要约为公司股东提供变现机会。
倘股份要约的接纳程度达至百慕达公司法指定水平，宝姿将会私有化并撤销于联交所的上市地位。
宝姿时装于2003年10月挂牌，按现价计其市值约16亿港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。