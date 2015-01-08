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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:41 BJT

国信期货：大连铁矿石期货反弹难持久，现货市场供过于求局面仍将延续

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

受政府加大基建投资力度消息提振，铁矿石期货周二涨停。但这些投资难以在短期内转化为实际需求，铁矿石现货市场供过于求局面仍将延续，期货反弹也难以持久。

据统计，截至1月4日，全国41个主要港口的铁矿石库存总量降至9824万吨，连续6周下降。一方面，由于铁矿石价格持续下跌，钢厂纷纷实行低原料库存策略，对铁矿石“随买随用”，贸易商进口铁矿石的数量有所减少；另一方面，由于近期铁矿石价格一直在70美元/吨下方徘徊，环渤海港口的澳大利亚PB粉价格也跌至470—480元/吨，不少钢厂从12月下旬开始逐渐增加对低价矿石的采购量。库存减少令铁矿石现货价格企稳。

我国铁矿石的产量增速也明显超过需求增速。据统计，2014年前11个月，国产铁矿石原矿产量同比增长4.8%。相对于下游生铁产量同比仅增长0.4%而言，铁矿石市场供过于求的局面正在进一步加剧。因此，从中长期来看，铁矿石价格必将继续下跌，反弹都是兔子尾巴——长不了。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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