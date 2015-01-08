国信期货：大连铁矿石期货反弹难持久，现货市场供过于求局面仍将延续

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
以下内容节选自1月8日的《期货日报》：
受政府加大基建投资力度消息提振，铁矿石期货周二涨停。但这些投资难以在短期内转化为实际需求，铁矿石现货市场供过于求局面仍将延续，期货反弹也难以持久。
据统计，截至1月4日，全国41个主要港口的铁矿石库存总量降至9824万吨，连续6周下降。一方面，由于铁矿石价格持续下跌，钢厂纷纷实行低原料库存策略，对铁矿石“随买随用”，贸易商进口铁矿石的数量有所减少；另一方面，由于近期铁矿石价格一直在70美元/吨下方徘徊，环渤海港口的澳大利亚PB粉价格也跌至470—480元/吨，不少钢厂从12月下旬开始逐渐增加对低价矿石的采购量。库存减少令铁矿石现货价格企稳。
我国铁矿石的产量增速也明显超过需求增速。据统计，2014年前11个月，国产铁矿石原矿产量同比增长4.8%。相对于下游生铁产量同比仅增长0.4%而言，铁矿石市场供过于求的局面正在进一步加剧。因此，从中长期来看，铁矿石价格必将继续下跌，反弹都是兔子尾巴——长不了。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。