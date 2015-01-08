中国企业：小米在印度尝试实体店，希望刺激手机销售

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
**线下销售渠道**
Jain表示，网络销售使得小米在进军印度市场仅仅六个月，客户就遍及该国1,000个城市。
但“线下”销售渠道则是让潜在客户直接观察和感受手机产品的重要手段。Jain表示，在中国，约有30%的小米手机是通过“线下”渠道售出的，小米公司希望在印度市场也能达到差不多的分布比例。
Jain透露，小米推进店面销售的同时，还在计划推出新款机型，包括拟于本月底或下月初推出定价更高的Mi4，但他没有详细说明。
印度市场的智能手机品牌多达280个，其中影响最大的是韩国三星电子 ，之后当属本地生产商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS。小米若要从众多竞争对手的夹击中脱颖而出，可能需要加强在多个城市的店面销售布局。
谷歌去年通过电商网站在印度发布了Android One系列低价智能手机，此后销售范围扩大至实体店。
“如果小米不得不把触角伸到农村地区和小城市(这些地方的网民人数较少)，他们就必须与实体店合作，”Counterpoint Research驻孟买的研究主管Neil Shah表示。(完)
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用