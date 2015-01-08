中国企业：小米在印度尝试实体店，希望刺激手机销售

**线下销售渠道**

Jain表示，网络销售使得小米在进军印度市场仅仅六个月，客户就遍及该国1,000个城市。

但“线下”销售渠道则是让潜在客户直接观察和感受手机产品的重要手段。Jain表示，在中国，约有30%的小米手机是通过“线下”渠道售出的，小米公司希望在印度市场也能达到差不多的分布比例。

Jain透露，小米推进店面销售的同时，还在计划推出新款机型，包括拟于本月底或下月初推出定价更高的Mi4，但他没有详细说明。

印度市场的智能手机品牌多达280个，其中影响最大的是韩国三星电子 ，之后当属本地生产商Micromax InformaticsIPO-MINF.NS。小米若要从众多竞争对手的夹击中脱颖而出，可能需要加强在多个城市的店面销售布局。

谷歌去年通过电商网站在印度发布了Android One系列低价智能手机，此后销售范围扩大至实体店。

“如果小米不得不把触角伸到农村地区和小城市(这些地方的网民人数较少)，他们就必须与实体店合作，”Counterpoint Research驻孟买的研究主管Neil Shah表示。(完)