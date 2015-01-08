路透调查：新兴市场货币今年走势料崎岖不平，但风险多已被市场反映

* 新兴货币料将贬值，但风险多已被市场反映

* 政策因应及对石油的曝险，将令汇率走势呈现差异

路透巴西利亚1月7日 - 路透调查显示，新兴市场货币在2015年仍将承压，但跌幅可能不及去年，因市场多已反映商品价格下滑及美国收紧货币政策的效应。

据受访逾80名策略师及分析师的预估中值显示，除了墨西哥披索 以外，所有主要新兴市场货币今年都会进一步贬值。

巴西雷亚尔 、土耳其里拉 及南非兰特 继2014暴跌接近或超过10%至十年低位后，2015年跌幅料达1-5%。

身处资本外逃危机当中的俄罗斯卢布 预估汇价高于当前水平，但最悲观的预估则为预测卢布会再贬值30%。

“英美货币政策立场与欧日迥异，加上商品价格下跌、中国经济成长及经济活动前景更为疲弱，对新兴市场货币可谓致命的风险，”BNP Paribas Cadiz证券公司分析师Jeffrey Schultz表示。

问题在于这些潜在风险已非新鲜事。比如油价自2014年中已腰斩逾半，可能在年底前见底，而美联储早已表明2015年可望升息。

对部份分析师而言，新兴市场货币今年稍晚实质走强的可能性高于2014年，尤其是美联储若过慢收紧货币政策的话。

“民众会了解这不会是世界末日，而后这些货币会扳回一些失地，”Banco Fibra分析师Cristiano Oliveira表示。

分析师们指出，羊群心理也不会令交易商的操作太过头。

尽管预测显示巴西、土耳其及墨西哥等新兴市场货币都会受到冲击，但它们对油价下滑的曝险程度及当局对汇市的干预状况都有所不同。

调查显示，对身为石油净进口国的土耳其而言，燃料价格下降可望有助汇价到今年上半年末都维持在当前水准附近，但对石油生产国--墨西哥而言，则可能产生相反的效应。

两国近期均加强干预市场，而巴西近期则减少换汇，准备在必要时有所行动。

货币政策亦应有助于部份新兴货币表现相对优异。

据Brown Brothers Harriman策略师表示，由于全球经济成长踉跄，除了印尼、俄罗斯及巴西以外，各国央行均倾向于在2015年放宽政策。

比如智利等部份国家，决策官员将面临两难的抉择：他们一方面可能希望降息以刺激经济发展，一方面又担忧货币会恢复疲势。

“尽管避险情绪升高，我们相信其间的差异仍至为关键，”德意志银行新兴市场研究部门主管Drausio Giacomelli指出。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)