路透调查：新兴市场货币今年走势料崎岖不平，但风险多已被市场反映

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
* 新兴货币料将贬值，但风险多已被市场反映
* 政策因应及对石油的曝险，将令汇率走势呈现差异
路透巴西利亚1月7日 - 路透调查显示，新兴市场货币在2015年仍将承压，但跌幅可能不及去年，因市场多已反映商品价格下滑及美国收紧货币政策的效应。
据受访逾80名策略师及分析师的预估中值显示，除了墨西哥披索 以外，所有主要新兴市场货币今年都会进一步贬值。
巴西雷亚尔 、土耳其里拉 及南非兰特 继2014暴跌接近或超过10%至十年低位后，2015年跌幅料达1-5%。
身处资本外逃危机当中的俄罗斯卢布 预估汇价高于当前水平，但最悲观的预估则为预测卢布会再贬值30%。
“英美货币政策立场与欧日迥异，加上商品价格下跌、中国经济成长及经济活动前景更为疲弱，对新兴市场货币可谓致命的风险，”BNP Paribas Cadiz证券公司分析师Jeffrey Schultz表示。
问题在于这些潜在风险已非新鲜事。比如油价自2014年中已腰斩逾半，可能在年底前见底，而美联储早已表明2015年可望升息。
对部份分析师而言，新兴市场货币今年稍晚实质走强的可能性高于2014年，尤其是美联储若过慢收紧货币政策的话。
“民众会了解这不会是世界末日，而后这些货币会扳回一些失地，”Banco Fibra分析师Cristiano Oliveira表示。
分析师们指出，羊群心理也不会令交易商的操作太过头。
尽管预测显示巴西、土耳其及墨西哥等新兴市场货币都会受到冲击，但它们对油价下滑的曝险程度及当局对汇市的干预状况都有所不同。
调查显示，对身为石油净进口国的土耳其而言，燃料价格下降可望有助汇价到今年上半年末都维持在当前水准附近，但对石油生产国--墨西哥而言，则可能产生相反的效应。
两国近期均加强干预市场，而巴西近期则减少换汇，准备在必要时有所行动。
货币政策亦应有助于部份新兴货币表现相对优异。
据Brown Brothers Harriman策略师表示，由于全球经济成长踉跄，除了印尼、俄罗斯及巴西以外，各国央行均倾向于在2015年放宽政策。
比如智利等部份国家，决策官员将面临两难的抉择：他们一方面可能希望降息以刺激经济发展，一方面又担忧货币会恢复疲势。
“尽管避险情绪升高，我们相信其间的差异仍至为关键，”德意志银行新兴市场研究部门主管Drausio Giacomelli指出。(完) (编译 龚芳; 审校 于春红)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。