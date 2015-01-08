全球汇市：最近一周投机客连续第二周增持美元净多仓--CFTC

路透1月7日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)本周稍早公布的数据，最近一周汇市 投机客增持美元净多头仓位。 12月30日止当周，美元净多仓上升至417.1亿美元，此前一周为398.5亿美元。美元净多 头为连续第二周增加。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 28,836 29,021 空头仓 125,155 122,763 净仓位 -96,319 -93,742 欧元(125,000欧元为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 43,202 40,690 空头仓位 195,421 187,294 净仓位 -152,219 -146,604 英镑(62,500英镑为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 35,072 36,615 空头仓位 54,374 51,848 净仓位 -19,302 -15,233 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 8,851 6,514 空头仓位 25,396 23,360 净仓位 -16,545 -16,846 加元(100,000加元为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 32,726 33,904 空头仓位 46,759 46,091 净仓位 -14,033 -12,187 澳元(100,000澳元为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 24,646 26,180 空头仓位 65,343 65,416 净仓位 -40,697 -39,236 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月30日当周 前一周 多头仓位 8,236 9,786 空头仓位 10,082 11,194 净仓位 -1,846 -1,408(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 李爽)