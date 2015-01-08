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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:52 BJT

全球汇市：最近一周投机客连续第二周增持美元净多仓--CFTC

路透1月7日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)本周稍早公布的数据，最近一周汇市
投机客增持美元净多头仓位。

    12月30日止当周，美元净多仓上升至417.1亿美元，此前一周为398.5亿美元。美元净多
头为连续第二周增加。

    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                12月30日当周         前一周
    多头仓位       28,836            29,021
    空头仓        125,155           122,763
    净仓位        -96,319           -93,742

    欧元(125,000欧元为1口)
                12月30日当周         前一周
    多头仓位       43,202            40,690
    空头仓位      195,421           187,294
    净仓位       -152,219          -146,604

    英镑(62,500英镑为1口)
               12月30日当周         前一周
    多头仓位       35,072           36,615
    空头仓位       54,374           51,848
    净仓位        -19,302          -15,233

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                12月30日当周         前一周
    多头仓位         8,851            6,514
    空头仓位        25,396           23,360
    净仓位         -16,545          -16,846

    加元(100,000加元为1口)
                12月30日当周         前一周
    多头仓位        32,726           33,904
    空头仓位        46,759           46,091
    净仓位         -14,033          -12,187

    澳元(100,000澳元为1口)
                12月30日当周         前一周
    多头仓位        24,646           26,180
    空头仓位        65,343           65,416
    净仓位         -40,697          -39,236

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                 12月30日当周         前一周
    多头仓位         8,236            9,786
    空头仓位        10,082           11,194
    净仓位        　-1,846           -1,408(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 李爽)
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