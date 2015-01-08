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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:50 BJT

金鹏期货：中国油脂期货反弹仍将延续，摆脱原油压制

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

随着国内油脂消费旺季来临，加之美盘继续炒作大豆出口和南美天气等因素，油脂期货反弹仍将延续。

虽然油脂消费季节性不如以前那么明显，但是去年四季度以来，节日逐渐增多，商家对油脂的备货量逐步增加，这一点从港口油脂库存不断走低上可以得到印证。据统计，截至1月6日，港口豆油商业库存为107.6万吨，为去年11月以来的最低水平。棕榈油港口库存为71.9万吨，不到去年5月高峰值的一半。油厂库存压力减轻，议价权增强，从而为挺价创造了有利条件。

2014年12月中旬，马来西亚出现严重洪涝灾害。据分析，油棕榈受灾面积约为18.4万公顷，占到全国播种面积的3.5%。受此影响，马来西亚棕榈油期货自2014年12月中旬以来大幅反弹10%，并带动国内油脂板块反弹。棕榈油进入季节性减产周期，库存继续下降将是大概率事件，棕榈油期货将偏强运行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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