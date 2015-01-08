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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:00 BJT

台湾股市：普遍上涨，追随海外股市反弹

台股普遍上涨，投资者继周二大跌后逢低吸纳。周二指数下挫2.43%
，为近三个月最差单日表现。
    
    电子类指数 涨1.6%，金融保险类指数 涨1.1%，运输类
指数 也上涨1.5%。
    
    在交投最活跃的股票中，友达光电 涨5%，中华航空 <2610.
TW>涨3.2%。(完)
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