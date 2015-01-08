宝城期货：沪胶期货合约呈现近强远弱特征

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
以下内容节选自1月8日的《期货日报》：
元旦过后，沪胶市场近远月合约走势趋于分化。东南亚产胶国持续遭受洪涝侵害不但令短期胶水供应出现短缺，而且还诱发中期减产预期升温，泰国原料胶报价因此大幅走强并提振沪胶近月1501合约拉涨。而远月1505、1509合约则面对希腊退欧、原油再度暴跌以及复合胶新规等多重负面因素，看涨信心衰退，期价表现稍弱。截至昨日收盘，沪胶1月与5月合约升水幅度扩大至955元/吨，而1月与9月合约升水幅度更是高达1390元/吨。
相比近月，沪胶远月则存在诸多利空因素。首先，产胶国洪涝灾害预计会在1月底前后结束，之后产出又将重新恢复。其次，希腊政治危机重现。再次，国际油价继续暴跌，短期未见企稳迹象。成本塌陷导致丁二烯价格节节败退，并拖累合成胶价格走低。最后，热议4个多月的复合胶配方新政尘埃落定。由于今年烟胶片和标胶的关税调增，或促使下游企业在新规执行前加大对95%含量复合胶的采购，间接对沪胶1505合约形成不利的供需环境。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。