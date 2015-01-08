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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:56 BJT

宝城期货：沪胶期货合约呈现近强远弱特征

以下内容节选自1月8日的《期货日报》：

元旦过后，沪胶市场近远月合约走势趋于分化。东南亚产胶国持续遭受洪涝侵害不但令短期胶水供应出现短缺，而且还诱发中期减产预期升温，泰国原料胶报价因此大幅走强并提振沪胶近月1501合约拉涨。而远月1505、1509合约则面对希腊退欧、原油再度暴跌以及复合胶新规等多重负面因素，看涨信心衰退，期价表现稍弱。截至昨日收盘，沪胶1月与5月合约升水幅度扩大至955元/吨，而1月与9月合约升水幅度更是高达1390元/吨。

相比近月，沪胶远月则存在诸多利空因素。首先，产胶国洪涝灾害预计会在1月底前后结束，之后产出又将重新恢复。其次，希腊政治危机重现。再次，国际油价继续暴跌，短期未见企稳迹象。成本塌陷导致丁二烯价格节节败退，并拖累合成胶价格走低。最后，热议4个多月的复合胶配方新政尘埃落定。由于今年烟胶片和标胶的关税调增，或促使下游企业在新规执行前加大对95%含量复合胶的采购，间接对沪胶1505合约形成不利的供需环境。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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