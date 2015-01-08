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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 10:26 BJT

韩国热股：LG电子股价劲扬，受业绩预期及低吸买盘提振

路透首尔1月8日 - 韩国LG电子(LG Electronics) 周四稍早股价大幅上涨，对2015年业绩稳健的预期以及低吸买盘予以支撑。

0206GMT，LG电子股价涨4.7%，大盘韩国综合股价指数 升1.1%。

券商Kiwoom Securities在给客户的研究报告中称，受智能手机业务改善支撑，该公司今年获利将稳步增长。该券商还表示，该股股价仍然低估，鲜有理由可以预计该股会进一步下跌。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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