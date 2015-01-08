台湾汇市：台币早盘未因美元偏强走贬，因股市大涨与外资汇入

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透台北1月8日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投在32.0价位附近震荡。交易员表示，虽然国际美元相对强势，不过台股大涨、外商银行卖出美元，使得台币未能走贬。
汇银人士指出，早盘有见到部分外商银行的美元卖盘，搭配台股今日强弹，可能是外资有汇入的投资需求所致。不过盘中还是要继续看国际美元的走势，预料今日还是不脱盘整格局。
〞外资有点卖，不过台币反弹机会不大。〞一位银行交易员说。
台币早盘交易区间落在31.990-32.001；上交易日主要区间在31.965-32.001。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点自价平转为微幅溢价；一个月远汇报价 暂报32.000/32.010左右，上日纽约盘收在31.979。
本地时间10:05，台湾加权股价指数 大涨1.67%，报9,232.04点。
欧元周四亚洲早段守在九年低点附近，之前再受打压，因投资者押注欧洲央行(ECB)将不得不采取更大胆的刺激举措来对抗欧元区日益升温的通缩压力。美元兑日圆 回升至119.00日圆上方，离开周二触及的三周低位118.36。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.980-32.020
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--美国FED：加紧升息计划，对如何沟通意图讨论激烈－会议记录 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。