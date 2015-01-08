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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:12 BJT

台湾汇市：台币早盘未因美元偏强走贬，因股市大涨与外资汇入

路透台北1月8日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投在32.0价位附近震荡。交易员表示，虽然国际美元相对强势，不过台股大涨、外商银行卖出美元，使得台币未能走贬。

汇银人士指出，早盘有见到部分外商银行的美元卖盘，搭配台股今日强弹，可能是外资有汇入的投资需求所致。不过盘中还是要继续看国际美元的走势，预料今日还是不脱盘整格局。

〞外资有点卖，不过台币反弹机会不大。〞一位银行交易员说。

台币早盘交易区间落在31.990-32.001；上交易日主要区间在31.965-32.001。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点自价平转为微幅溢价；一个月远汇报价 暂报32.000/32.010左右，上日纽约盘收在31.979。

本地时间10:05，台湾加权股价指数 大涨1.67%，报9,232.04点。

欧元周四亚洲早段守在九年低点附近，之前再受打压，因投资者押注欧洲央行(ECB)将不得不采取更大胆的刺激举措来对抗欧元区日益升温的通缩压力。美元兑日圆 回升至119.00日圆上方，离开周二触及的三周低位118.36。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.980-32.020

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