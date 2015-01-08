中国债市：交易所收窄私募债投资者范围，并规范增信担保规则

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透上海1月8日 - 中国私募债自2012年推出以来，规模虽稳步增加但风险事件频现。深沪证券交易所同时发布加强中小企业私募债权风险防控的相关文件，加强合格投资者及增信担保管理。
文件显示，针对个人投资者的非主动管理金融产品，以及全部资金仅用于购买单一私募债券的金融产品、有限合伙企业，不得作为私募债券的合格投资者。
但在个人投资者限制方面，两市的要求略有不同，上交所是直接表示个人投资者不得作为合格投资者，而深交所则是除发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东外的个人投资者不得投资。
按照此前的私募债业务试点办法，个人投资者，及合伙企业，资产管理产品等都无此类限制。
不过此类限制也并不出市场所料，除了多个违约风险事件发生在私募债领域外，在非标投资受限制的时期，单一通道通过私募债非标转标大行其道，此次则相当于堵住了此类监管套利。
文件同时规范担保和增信规则，如私募债券仅采取信用保证增信措施的，保证人应当承担主动补款责任；采用专业融资担保公司为私募债券担保的，承销商应当在尽职调查过程中，核查担保公司业务资质、经营状况及担保风险等相关情况，与担保公司所在地担保机构监管部门进行事先沟通等。（完）
欲浏览具体文件，请点选：深交所 here
上交所 here (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。