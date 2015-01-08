版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 10:32 BJT

芝加哥期市：美国玉米期价大致持平，乙醇燃料需求下降构成利空

-------------------------------0142GMT-------------------------------
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           579.00    -0.50  -0.09%    -2.15%     601.38   33
    CBOT玉米           396.25     0.00  +0.00%    -2.16%     400.72   40
    CBOT大豆          1054.75    -1.50  -0.14%    -0.09%    1039.48   59
    CBOT稻米           $11.65   -$0.01  -0.04%    +0.34%     $12.23   28
    美国原油           $49.44    $0.79  +1.62%    +3.15%     $58.90   28
    汇率
    欧元/美元          $1.183  -$0.001  -0.08%    -0.51%
    美元/澳元           0.809    0.002  +0.21%    +0.12%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/徐文焰；审校 郑茵/张荻/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐