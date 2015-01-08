台湾债市：10年公债殖利率修正向上，方向不明前持续消化卖压

路透台北1月8日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周四早盘修正向上。美联储公布会议纪录后，美债市场反应平平，未能明确指出方向，这让交易商在本地10年券殖利率累积数日跌幅后，先行获利了结，预估今日交投区间较上日略有位移向上，但不至于大幅弹升。

交易员表示，尽管市场偏多气氛并未完全破坏，但10年券殖利率短线跌幅已深，随着10年美债殖利率亦略有修正、股市大涨均不利交易商持续追价下，今日市场的主轴预估为持续消化卖压，并在明日美国公布非农就业数据前保持观望。

〞我预料非农数据对市场的影响不会太大，现在大家会把焦点放在欧洲央行的宽松上，所以殖利率只会是小幅修正。〞一位本地银行交易员说。

另名证券商交易员也指出，10年美债殖利率持续在2.0%下方整理，交易商对10年券的操作转向短线抛补，但在气氛未完全转向前，手中持有部位的交易商看来并不急着全数出脱，这让盘势今天看来将在窄幅区间来回，波动不会太大。

而短券端的五年公债103/15 殖利率早盘表现相对稳定，主要受到银行买盘养券需求的支撑，预估殖利率也是欲上不易。

美国公债价格周三从深度下跌中反弹，基本收平，因投资者仍然担忧全球经济可能放缓。指标10年期公债 收益率收报1.97%，价格小跌3/32。一周前该收益率为2.174%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.05-1.07%

* 10年公债103/13 ：1.54-1.56%

本地时间10:18时的最新报价：

* 五年公债103/15期殖利率微升0.05基点，报1.0630%。

* 10年公债103/13期殖利率升1.39基点，报1.5540%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格基本持平，因担忧全球经济放缓

--《焦点》美联储加紧规划升息，对如何沟通意图展开激烈讨论

--《综述》美贸易逆差因油价下滑触及11个月低位，民间就业岗位增幅超预期

--《焦点》美联储看淡全球动荡局面，坚信美国经济复苏难以逆转