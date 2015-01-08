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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:24 BJT

《汇市简讯》美元/韩元追随美元/日圆走势

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    * 美元/韩元早盘再度追随美元/日圆走势
    * 美元/韩元在1,095快速触底，重回1,100附近
    * 日圆/韩元仍承压，目前回到9.20下方，最新报9.1940
    * 亚洲并不乐见目前市况；偏好维持强势美元基调
    * 不过形势并非以单一方向进展--欧洲央行会议(1月22日)将令市场
波动加大
    * 韩股综合股价指数追随隔夜美股涨势，最新上涨1.15% (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
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