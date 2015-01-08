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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 11:01 BJT

全球商品：原油价格惨跌，黄金/油价比升至1998年来最高

黄金及石油走势通常颇为类似，但黄金这回并未尾随油价的跌势，因油价是因自身偏空的基本面而暴跌。

美国油价自6月以来腰斩逾半，周四并改写每桶50美元以下的数年新低；而现货金价同期则仅下跌9%。

黄金与美国油价比例图表：link.reuters.com/keq73w

“这告诉我们黄金不是只会一种把戏，金价并没有被油价绑住，”CPM集团主管Jeffrey Christian指出。

“投资人仍然对黄金更有兴趣，因为除油价以外，还有金融市场稳定、经济稳定，以及美国和其他国家间的国际紧张情势等议题。”

尽管黄金油价比上升有时意谓着潜在的通缩，但分析师们认为这次情况不同，因为原油供给过剩为二者差距拉大的主要推手。(完) (编译 孙茉莉/龚芳; 审校 张明钧/艾茂林)
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