全球商品：原油价格惨跌，黄金/油价比升至1998年来最高

中国外汇：防范跨境资本流动过度冲击，维护金融市场稳定--外管局
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
黄金及石油走势通常颇为类似，但黄金这回并未尾随油价的跌势，因油价是因自身偏空的基本面而暴跌。
美国油价自6月以来腰斩逾半，周四并改写每桶50美元以下的数年新低；而现货金价同期则仅下跌9%。
黄金与美国油价比例图表：link.reuters.com/keq73w
“这告诉我们黄金不是只会一种把戏，金价并没有被油价绑住，”CPM集团主管Jeffrey Christian指出。
“投资人仍然对黄金更有兴趣，因为除油价以外，还有金融市场稳定、经济稳定，以及美国和其他国家间的国际紧张情势等议题。”
尽管黄金油价比上升有时意谓着潜在的通缩，但分析师们认为这次情况不同，因为原油供给过剩为二者差距拉大的主要推手。(完) (编译 孙茉莉/龚芳; 审校 张明钧/艾茂林)
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用
* 短率维持区间低位 * 月初过后银行料先负数操作 * 短票利率区间高位下移 * RP主要交易利率移向区间低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周二大致维持区间低位。资金调度人士表示，月初资金情势更加宽松 ，银行拆入意愿不高，致使部分资金无法有效运用。市场资金充裕，料过了月初后银行负数操作意愿更高。 他们指出，银行的资金需求没有很高，外商银资金还是很多。市场人士认为，央行开出七天期的定存单， 更有利资金调度配置，因为不至于要如同28天期定存单的配置金额这么勉力维持。此天期更易市场调度。 〞七天很好调度，又不像28天一定要硬撑那个量，因为利率实在太高了，〞一本地大型银行资调人员说。 一位不愿具名央行官员表示，上周五的七天期定存单发行金额逾千亿台币，较先前首次发行的519亿台币 多出一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞 。 本地时间1